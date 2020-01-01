خاص | ميسي "متفائل" بتحقيق كوبا أمريكا 2021 مع الأرجنتين

يغمر التفاؤل الأسطورة ليونيل ميسي بشأن قدرته على قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021، وذلك حسبما أكدت مصادر خاصة لموقع جول.

وعلى الرغم من التاريخ الكبير لميسي على صعيد الأندية رفقة برشلونة من تتويجه بعشرة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولات أخرى، لكن سهام الانتقادات لا تتوقف عن ملاحقته لعدم تحقيقه بطولة مع منتخب الأرجنتين.

في أكثر من مناسبة، كان البرغوث على أعتاب جلب البطولات إلى بلاده، ككأس العالم 2014 والذي خسره في النهائي من ألمانيا بهدف ماريو جوتسه الشهير، وكذلك كوبا أمريكا.

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وبحسب ما أشارت إليه مصادر جول، فإن التفاؤل عاد لميسي مجددًا بإمكانية أن يُحقق المجد على الصعيد الدولي مع التانجو من خلال حمل لقب كوبا أمريكا الصيف المقبل، البطولة المقرر أن تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا.

هذا التفاؤل ليس وليد اللحظة أو الصدفة، بل إنه نتيجة لإيمان ميسي بالعمل الذي يقوم به المدرب الحالي للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، والذي يحظى بثقة ضخمة من صاحب الـ33 عامًا.

سكالوني اتخذ بعض القرارات الاستثنائية مثل الاعتماد على اللاعبين الشباب بدلًا من كبار السن كجونزالو هيجواين وإيفر بانيجا، ما زاد من إيمان ميسي بأن المدرب يشكل فريقًا تنافسيًا قويًا يؤهله للتتويج أخيرًا بلقب على الصعيد الدولي.

ميسي يفكر أيضًا في لقب كأس العالم 2022 المقرر له في قطر، ولكن الآن يركز تفكيره وجهوده على البطولة الأقرب، كوبا أمريكا، والتي ستبدأ في 10 يونيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن المشاركة الأخيرة لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا العام الماضي قد انتهت بتحقيق الألبيسيليستي المركز الثالث في البطولة التي أقيمت على الأراضي البرازيلية وحققها أصحاب الديار بالتغلب على بيرو في النهائي.