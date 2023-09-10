ليس من أجل الصلح مع نونو سانتو .. سر عدم رحيل عبدالرحمن العبود عن الاتحاد في الصيف

الجناح السعودي مرفوض من نونو سانتو، والرغبة متبادلة في الرحيل، والعروض كثيرة، لماذا إذًا لم يرحل عن الرحمن العبود عن الاتحاد؟

SHAHID

رغم نهاية الميركاتو الصيفي بشكل رسمي في السعودية إلا أنه يبقى الجدل مصاحبًا لأوضاع بعض اللاعبين في النادي الاتحاد؛ من بينهم الجناح المحلي عبد الرحمن العبود.

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اللاعب بقاؤه في العميد مرفوض من قبل البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، لأسباب انضباطية، ورغم محاولات الإدارة لإقناعه ببقائه دعمًا لدكة البدلاء لاعب قوي إلا أن المدرب أصر على رأيه، لكن في النهاية لم يتحقق مراده.

السبب وراء ذلك، كشفته صحيفة "الشرق الأوسط" التي أوضحت أن الأزمة لم تكن في ندرة العروض، مؤكدة أن العبود تلقى عدة عروض من أندية مختلفة، على رأسها الشباب والاتفاق، بل وأن اللاعب منح موافقته الشفية لهذا الثنائي تحديدًا لتمثيلهما في الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

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لكن "الشرق الأوسط" كشفت أن سبب فشل رحيل الجناح المحلي هو تمسك إدارة الاتحاد بشروطها، إذ أصرت أن يتحمل نادي اللاعب الجديد راتبه بالكامل طوال فترة الإعارة، بجانب دفع مقابل مادي للنادي الجداوي كذلك، رافضة أي تفاوض لتحملها جزء من راتبه.

يشار إلى أن العبود خرج عن صمته فور نهاية الميركاتو، متهمًا المسؤولين بتجاهله وتهميشه وطلبه الرحيل خلال الصيف.

لكن بحسب التقارير الصادرة في الساعات الأخيرة فإن صاحب الـ28 عامًا تم السماح له بالعودة للتدريبات الجماعية للفريق من جديد بعد فترة من التهميش، وأتت هذه الخطوة بعد اعتذاره لنونو سانتو، على أي تصرف غير انضباطي صدر منه طوال الفترة الماضية.

SHAHID