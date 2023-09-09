بعد انفجاره غاضبًا .. تحرك عاجل من الاتحاد بشأن العبود

تعرف على مصير العبود مع الاتحاد

SHAHID

تعقد الفترة الماضية موقف عبد الرحمن العبود مع ناديه الاتحاد، بعدما كان قريبًا جدًا من الرحيل عن العميد، ولكن تلك المحاولات لم تشهد نجاحًا، ليعبر اللاعب عن غضبه بسبب ما حدث.

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وكان العبود قد نشر عبر منصة "إنستجرام" منشورًا يعبر فيه عن غضبه بعد انتهاء فترة التسجيل، التي لم تشهد خروجه من نادي الاتحاد للانتقال إلى أي فريق آخر، في ظل توتر العلاقة بينه وبين المدرب البرتغالي نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

وكشف الصحفي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه تم إبلاغ العبود بإجراء الفحوصات الطبية غدًا في جدة، قبل بدء دخوله للتدريبات.

وفي نفس السياق، أكدت قنوات "الكاس" عبر حسابها على منصة إكس، على أن العبود تقدم باعتذار رسمي إلى الجهازين الفني والإداري عما حدث في الفترة الماضية ووعدهم بالالتزام التام بكافة التعليمات الفنية والانضباطية.

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ويحتاج نادي الاتحاد لخدمات العبود خلال موسم 2023-2024، بعد فشله في ضم المصري محمد صلاح الذي كان سيشغل مركز الجناح الأيمن، ليكون مكان العبود جاهزًا لاستقباله.

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