ليستر وأتلتيكو يصارعان يوفنتوس على سواريز

الأوروجوياني خارج حسابات برشلونة

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن دخول أتلتيكو مدريد وليستر سيتي سباق التعاقد مع نجم برشلونة لويس سواريز بعد الأنباء عن خروجه من حسابات النادي الكتالوني.

رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أكد أن رأس الحربة وعدد من اللاعبين أصبحوا خارج حسابات البلوجرانا للموسم المقبل، الأمر الذي عقب عليه اللاعب.

"ماركا" استعرضت الأندية المرشحة للتعاقد مع النجم الأوروجوياني، وضمت القائمة يوفنتوس وأياكس كما ذُكر في الأيام الماضية، والمفاجأة كانت تواجد ليستر سيتي.

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النادي الإنجليزي يدربه براندن رودجرز الذي سبق له العمل مع سواريز في صفوف ليفربول، ومن هنا أتى الربط بين اللاعب وليستر سيتي الذي احتل المرتبة الخامسة بالدوري الموسم الماضي.

فريق آخر ذُكر هو أتلتيكو مدريد الذي يبحث عن مهاجم، ولذا قالت "آس" إنه دخل سباق التعاقد مع اللاعب واستعلم عن إمكانية ضمه في الساعات الماضية.

أتلتيكو ارتبط بضم إدينسون كافاني الذي أصبح لاعباً حراً وانهارت مفاوضاته مع بنفيكا، وأيضاً بأليكساندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، في ظل سعيه لدعم خط هجومه.

ويبحث رونالد كومان، مدرب الفريق الكتالوني الجديد، إجراء عملية إحلال وتبديل كبرى في صفوفه من أجل إعادة بناء صفوفه بعد الموسم السلبي الأخير.