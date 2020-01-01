الانتقالات

سواريز يحسم الجدل: لا تستمعوا لآراء أحد غيري

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Luis Suarez Villarreal vs Barcelona La Liga 2019-20
Getty Images
يحسم الجدل..

طالب لويس سواريز، لاعب برشلونة، الجماهير بألا تُنسط إلى أي شخص آخر يتحدث بلسانه عن مستقبله في النادي الكتالوني.

وكانت الصحافة قد أشارت إلى أن رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، أبلغ بالفعل سواريز بأنه خارج مخططاته للموسم المقبل وأن عليه المغادرة في الميركاتو الحالي.

شقيق سواريز نشر تغريدة من قبل يقول فيها أن القادم أكثر إثارة في إشارة لرحيل ميسي وقرب رحيل أخيه، ثم تحدث وكيل الأوروجوياني وأكد أن مغادرة ميسي ستعني مغادرته أيضًا.

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    بدوّره، نشر سواريز صورة عبر إنستجرام كتب فيها "هناك أشخاص يتحدثون باسمي أو يقولون أشياءً عني ونحن لا تربطنا علاقة منذ سنوات".

    وتابع "عندما سيتوّجب علي الحديث، فسأقوم بالتحدث عن نفسي".

    رسالة سواريز تبدو واضحة للغاية بأن كل ما يُشاع حتى الآن لا أساس له من الصحة أو على الأقل أنه ليس مصدرًا للمعلومات التي تخرج يوميًا عن خطواته المقبلة.

    الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية تداولت رغبة إدارة برشلونة إقحام سواريز في صفقة تبادلية مع دوني فان دي بيك في ظل رغبة أياكس الجمّة في إعادة لاعبهم السابق إلى يوهان كرويف آرينا.

     

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