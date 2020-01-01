لويز يحطم رقمًا قياسيًا بفضيحته أمام مانشستر سيتي

لويز يتسبب في أربع ركلات جزاء في موسم واحد ..

عادل لاعب آرسنال "ديفيد لويز" سجل السنغالي إبراهيما سونكو بعد أن تلقى ركلة جزاء في هزيمة فريقه 3-0 أمام مانشستر سيتي .

حيث تسبب اللاعب في أربع ركلات جزاء في موسم واحد، ومن بعده جوزيه فونتي في ساوثامبتون في 2016-17، ثم أيضًا اللاعب الاسكتلندي جاري كالدويل ، كلاوس لونديكفام ، كين مونكو ولوك نيجهولت.

وقام سونكو بهذا العمل غير المرغوب فيه خلال موسم 2007-08 أثناء وجوده في ريدينج، حيث قضى أربعة مواسم معه قبل التوجه إلى ستوك سيتي .

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شارك لويز كبديل للمصاب بابلو ماري في الدقيقة 24، حيث استفاد مانشستر سيتي من خطأه وسجل هدفه الأول.

حيث مرر دي بروينه عرضية مميزة حاول لويز إخراجها لكنّه فقط حوّلها إلى سترلينج والذي سددها في المرمى وأحرز أول أهدافه في 2020.

وتعرض صاحب الـ 33 عامًا للطرد بعد ارتكابه خطأ فادحًا على رياض محرز كلف آرسنال ركلة جزاء.

ويعتبر لويز أول لاعب يُطرد ويتسبب في ركلة جزاء ويتسبب أيضًا في خطأ يؤدي إلى هدف مثل كارل جينكينسون لوست هام أمام بورنموث في أغسطس 2015.

واستطاع دي بروينه تحويل ركلة الجزاء إلى هدف ثانٍ ،حيث تقدم فريق بيب جوارديولا بهدفين قبل أن يحسم فيل فودين الفوز. .

وكان مانشستر سيتي قد تمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه آرسنال ، ليعزز مكانه في مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي.