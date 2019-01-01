لوكاكو بعد صناعته لهدفين: أحب التسجيل والصناعة

المهاجم البلجيكي سعيد بعودته للتشكيل الأساسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على آرسنال 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال لوكاكو لبي بي سي سبورت:"من الممتع اللعب مع الفريق، كان لدينا اتجاه محدد اليوم، أنا سعيد للغاية بالفوز والطريقة التي لعبنا بها".

وأضاف:"يجب أن يتم أخذ الأمور خطوة تلو الأخرى، أعمل بشكل جاد في التدريبات والأمر أثمر اليوم. الآن يجب أن أواصل العمل وأساعد الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأوضح:"يجب علينا فقط وضع الكرة في الشباك، دائماً ما أردت أن أكون لاعباً يمكنه فعل الأمرين، تسجيل الأهداف وصناعتها".

وتابع:"انظر لتاريخ النادي، لقد تركنا رسالة واضحة أينما ذهبنا، نبحث عن السيطرة وصناعة أكبر قدر ممكن من الفرص".

وكان يونايتد قد حقق فوزه الثامن على التوالي منذ وصول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.