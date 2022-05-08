لم تراعِ الجانب الإنساني؟ .. فيفا ينصف غرفة فض المنازعات في قضية كنو

لا يزال الجدل دائرًا حول قانونية إصدار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لقراراتها في قضية لاعب الهلال محمد كنو، خلال أيام الإجازة، وسط اعتراضات واسعة من بعض الهلاليين والمحاميين.

"الغرفة لم تراعِ الجانب الإنساني"

القضية بدأت عندما قدم النصر شكواه ضد كنو، نظرًا لتوقيعه لناديين في آنٍ واحد..

في يناير الماضي، قام كنو بتوقيع عقد انتقاله للعالمي في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم.

لكن بعدها بأيام، قام اللاعب بتجديد عقده مع الأزرق، بعد مفاوضات دامت طويلًا، وتعثرت في فترات، على إثر الاختلاف في الأمور المالية.

وبعد ثلاثة أشهر من القضية، أصدر غرفة فض المنازعات قراراتها ليلة عيد الفطر المبارك، بإيقاف كنو وحرمان الهلال من التعاقدات، بجانب دفع تعويض مالي للنصر. (طالع التفاصيل)

هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، لكن الهلاليون معترضين على كون الغرفة أصدرت قراراتها ليلة العيد وفي إجازة رسمية، مما يعني عدم قدرة الهلال على الاستئناف لحين انتهاء الإجازة.

عشرة أيام فقط أمام الأزرق للاسئتناف من وقت إصدار القرار، والتي مر منها سبعة أيام، ووفقًا لبعض التقارير فإن الزعيم فيتخذ هذه الخطوة اليوم الأحد.

فيفا تنص غرفة فض المنازعات:

القانوني أحمد الأمير حسم جدل عدم مراعاة الجانب الإنساني وإصدار عقوبات في إجازة رسمية، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يصدر قراراته في الإجازات، طالما المنافسة المحلية لا تزال مستمرة.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيف يصدر قرار الغرفة في قضية كنو خلال اجازة رسمية؟، طالما هناك منافسات رياضية نشطة خلال الموسم الرياضي فمن المفترض أي يصدر القرار في أي وقت لحماية نزاهة المنافسة وعدالتها، ماهو دليلك على ذلك؟

"الدليل من المنهج التشريعي الخاص بعمل غرفة فض المنازعات ولجنة اوضاع اللاعبين الدولية، حيث نصت اللائحة بأن الفترة الممتدة من ٢٠ ديسمبر الى ٥ يناير هي فترة اجازة رسمية تعلق فيها المهل الزمنية، ولكن فيفا تصدر قرارتها خلال هذه الاجازة الرسمية كما هو مرفق".

وأضاف: "تاريخ قرارات الغرفة غير مرتبط بالاجازات الرسمية، وطالما هناك منافسات رياضية نشطة خاصة بكرة القدم، فمن حق الغرفة اصدار القرار في أي وقت خلال الفترة الزمنية للمنافسات !".

#قضية_كنو



3️⃣



- تاريخ قرارات الغرفة غير مرتبط بالاجازات الرسمية، وطالما هناك منافسات رياضية نشطة خاصة بكرة القدم، فمن حق الغرفة اصدار القرار في أي وقت خلال الفترة الزمنية للمنافسات !



انتهى …. — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) May 8, 2022

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