رئيس الإعلام الخليجي منتقدًا الفراج: إما تحمل المسؤولية أو الاكتفاء بالأفلام

انتقد ماجد المهندي؛ رئيس لجنة الإعلام الإلكتروني بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي طريقة الإعلامي السعودي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، في التعامل مع قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو، مطالبًا كل مؤسسة إعلامية بأن تكون على قدر المسؤولية.

ماذا حدث في قضية كنو؟

لاعب وسط الزعيم قام في يناير الماضي بتوقيع عقد الانتقال للعالمي بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الأزرق.

الهلال حاول كثيرًا تجديد عقد اللاعب، لكن اختلف الطرفان حول الأمور المادية، حتى نجح مسؤولو القلعة الزرقاء في الأخير في التجديد له، لكنه تورط في قضية التوقيع لناديين في آن واحد.

النصر قدم شكواه للجهات المسؤولة، حتى أصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بعد التحقيقات، بإيقاف اللاعب وحرمان الهلال من التعاقدات، مع دفع تعويض مالي للنصر. (طالع التفاصيل)

بإمكان الهلال الاستئناف على القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي، لكن حتى الآن لم يتأكد بشكل رسمي ما إذا قامت الإدارة باتخاذ هذه الخطوة أم لا.

كيف انتقد المهندي الفراج؟

قام المهندي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر فيديو للفراج، يُظهر تناقضه في التعامل مع القضية قبل صدور القرار وبعده.

الفراج قبل القضية قال في برنامجه: "لا بد أن نحترم مؤسساتنا الرياضية، إذا ارتكب أي طرف خطأ إداري، يتحمله، لا تكون إما أن يصدر القرار مع ناديك أو تتهم المؤسسات، لا تكون متعصبًا لدرجة إذا ما اتخذ القرار الذي تريده، تصير متعصبًا".

أما بعد صدور قرارات غرفة فض المنازعات فقال الفراج: "أنا لدي مشاعر شخصية أشعر أن هذا القرار لو كان بالعكس، كان سيكون هناك تردد". (طالع التفاصيل)

وعلق رئيس لجنة الإعلام الإلكتروني بالاتحاد الخليجي على تصريحات الفراج، مستنكرًا وموجهًا حديثه للقنوات بضرورة تقويم برامجها.

المهندي كتب: " بدون اعتذار مسبق، رسالة إلى كل مؤسسة اعلامية إما أن تكون بقدر المسؤولية لما تقدمه البرامج التابعة لها أو تكتفي بالأفلام والمنوعات والمصارعة وسباق السيارات، كرة القدم لغة الشعوب ومتنفس البسطاء".

بدون اعتذار مسبق

رسالة إلى كل مؤسسة اعلامية

إما أن تكون بقدر المسؤولية

لما تقدمه البرامج التابعة لها

أو تكتفي بالأفلام والمنوعات

والمصارعة وسباق السيارات

كرة القدم لغة الشعوب ومتنفس البسطاء pic.twitter.com/nrGwNIqmtH — ‏ ‏ ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) May 5, 2022

يذكر أن خلافات وليد الفراج وجمهور النصر دائمة، بسبب انتقاده لأوضاع الفريق بشكل مستمر، حتى يصل لحد السخرية في كثير من الأوقات، وعليه طالب النصراويون بحظر ظهوره الإعلامي أكثر من مرة، لكن دون جدوى.

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