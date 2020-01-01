لاوتارو مارتينيز يواجه خطر الغياب عن موقعتي ميلان ولاتسيو

إنتر قد يخسر سلاحًا مهمًا أمام ميلان ولاتسيو..

يواجه لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خطر الإيقاف لثلاث مباريات بعد طرده خلال مواجهة كالياري، الأحد الماضي.

واعترض المهاجم الأرجنتيني على حكم مباراة إنتر وكالياري، بشكل غير لائق ليتعرض للطرد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبات غياب مارتينيز، مؤكدًا عن مواجهة إنتر المقبلة أمام أودينيزي، ولكنه لن يكون الغياب الوحيد لنجم الأفاعي.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أشارت إلى أن لاوتارو قد يتم إيقافه لـ3 مباريات في الدوري الإيطالي، وبالتالي سيغيب صاحب الـ22 عامًا عن مواجهة ميلان في الديربي بالإضافة إلى لاتسيو صاحب المركز الثالث.

غياب لاوتارو عن مواجهة أودينيزي، سيجعله يلعب أساسيًا أمام فيورنتينا، غدًا ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، وبالتالي قد لا يشارك روميلو لوكاكو في اللقاء، للراحة.

وسيواجه أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر، الغرامة نظرًا لاعتراضه أيضًا على الحكم خلال مواجهة كالياري.

ويحتل إنتر، المركز الثاني، بسلم ترتيب السيري آ، برصيد 48 نقطة، خلف يوفنتوس صاحب الصدارة، بفارق 3 نقاط.