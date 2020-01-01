لامبارد يجدد الهجوم على كلوب بسبب "ابتسامة مستفزة"

اعتذر كذلك عن استخدام كلمات غير لائقة

قرر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، تجديد الهجوم مرة أخرى على ليفربول، بعد الخلاف الذي جمعه بالألماني يورجن كلوب، خلال المواجهة بينهما الأربعاء الماضي بالدوري الإنجليزي.

لامبارد تشاجر مع كلوب، عند حصول ساديو ماني على ركلة حرة تسببت في هدف ألكسندر أرنولد في الشوط الأول، بالمواجهة التي انتهت بفوز الريدز 5/3.

المدرب الإنجليزي قام بتوجيه عبارات غير لائقة لكلوب، واتهمه بالمبالغة والغرور بعد الفوز بالدوري، وقرر تكرار هذا الهجوم مرة أخرى.

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وقال لامبارد:"يمكنك سماع حديث المدربين بشكل أوضح في ظل غياب الجماهير، ووقتها سيقوم البعض بطلب قرارات معينة وقد يكون ذلك صحيحاً في بعض الأحيان".

وأضاف:"ولكن عندما تجد الناس يقفزون على مقاعد البدلاء، وينظرون لك ويبتسمون بطريقة مستفزة، ثم يواصلون القيام بذلك لفترة طويلة، فهذا يعني أن الأمر تجاوز حدوده".

وتابع:"الرؤية كانت كاملة للجميع، لذلك أعتذر بسبب اللغة التي استخدمتها، لم أستطع التحكم في مشاعري، الخطأ لم يكن صحيحاً ولكني أعترف بمخالفة اللوائح".

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واستكمل:"لعبت مع تشيلسي لفترة طويلة، والفريق كان يقاتل وقتها على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لذلك أحاول تحفيز فريقي كمدرب، وأعترف بعدم استخدامي الطريقة الصحيحة هذه المرة".

وتأتي تصريحات لامبارد، قبل مواجهة وولفرهامبتون غداً الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الرابع بجدول المسابقة بفارق نقطة عن ليستر سيتي الخامس.