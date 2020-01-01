"فزت باللقب مرة واحدة وتتعامل هكذا" .. تفاصيل شجار لامبارد مع كلوب

الكشف عما جرى بين لامبارد وكلوب في مباراة تشيلسي وليفربول

كشفت تقارير صحفية حول تفاصيل الشجار بين فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، ومدرب ليفربول، يورجن كلوب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

كلوب تشاجر مع لامبارد في منتصف الشوط الأول، لتكون هذه حلقة من حلقات الشجار المتكرر بين المدربين في تاريخ اللعبة.

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كما خسر تشيلسي بنتيجة 5-3 ليحتفل بعدم تلقيه أي خسارة على ملعبه في الدوري الإنجليزي في آخر 3 مواسم كما يُتوج رسميًا بالبريميرليج.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ مقاطع جديدة للفيديو ظهرت أبرزت الحوار الذي دار بين الطرفين، إذ بدأ الأمر بعد احتساب مخالفة لصالح ليفربول ليخرج لامبارد قائلًا: "كيف تكون هذه مخالفة؟" ثم اقترب من المنطقة الفنية الخاصة بالريدز ليجد أمامه مساعد كلوب، بيب ليندرز.

وصرخ لامبارد في وجهه قائلًا: "عد مكانك" وهذا ما أغضب كلوب الذي اقترب نحو مدرب البلوز وقال "اهدأ اهدأ ... ولا تتحدث مع مساعدي بهذه الطريقة".

وبينما حاول الحكم الرابع، لي ماسون، إعادة الأوضاع لطبيعتها، قال كلوب: "لا لا، لو أراد أن يصرخ في وجهي بهذه الطريقة فيجب أن أرد".

وبعد أن توقف الشجار قليلًا وأثناء عودة لامبارد إلى مقعده قال للحكم الرابع: "إنها ليست مخالفة" وعندما سمع صوت كلوب التف نحوه وتابع: "أنها ليست مخالفة، أنا لا أسألك. اصمت".

ولكن كلوب لم يتوقف، لينادي عليه فيرد لامبارد: "ابتعد عني، فزت باللقب لمرة واحدة وتتصرف بهذه الطريقة، اغرب عن وجهي".

وتدخل الحكم الرابع لإنهاء الشجار وطلب من المدربين العودة إلى مقاعدهم والتوقف عن الشجار.

جدير بالذكر أنّ لامبارد صرّح بعد المباراة أنّه في حال استمر ليفربول بهذا الغرور فسوف يسقط سريعًا.