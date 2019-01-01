لاكازيت يؤكد: الجميع في أرسنال يدعم إيمري

والفريق على الطريق الصحيح معه..

شدد أليكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال، على أن المدرب أوناي إيمري يحظى بدعمٍ من كامل الفريق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الجانرز يسير معه في الطريق الصحيح ومؤكدًا أيضًا على أن الجميع يبذل كل جهوده الممكنة.

الكثير من الشائعات كانت قد انتشرت حول مستقبل إيمري داخل أرسنال بعد تراجع النتائج في الآونة الأخيرة، ولكن إدارة النادي قد نشرت بيانًا أكدت فيه الدعم الكامل لمدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان الأسبق.

بدوره، فقد تحدث لاكازيت إلى الموقع الرسمي لأرسنال وقال "المجموعة تدعم المدرب بالتأكيد، وأنا متأكد من أن النادي يعمل حاليًا بشكل جيد. نحن نعمل سويًا يوميًا وبشكل ثابت للتحسن، نحن مجموعة صغيرة للغاية ونبذل كل الجهود الممكنة لنطور من أنفسنا.".

"من الواضح أننا لسنا في أفضل أحوالنا في الوقت الراهن ولكننا لا نزال في مقدمة ترتيب مجموعتنا في الدوري الأوروبي ولا نزال من المرشحين للتتويج بها."

الدولي الفرنسي يرى أن أرسنال في حاجة إلى الهدوء في المرحلة المقبلة، حيث واصل حديثه بقوله "أعتقد أن الآن علينا إبقاء الأمور هادئة وأن نمضي قدمًا إلى الأمام.".

ويحتل أرسنال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 13 مباراة فقط، في الوقت الذي تبتعد فيه كتيبة إيمري عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بـ8 نقاط.

يذكر أن لاكازيت، البالغ من العمر 28 عامًا، لا يعيش أفضل فتراته في الجانرز حاليًا، فقد اكتفى بإحراز هدفين خلال تسع مشاركات مختلفة له هذا الموسم، بينما ككل، يمتلك 29 هدفًا مع الفريق اللندني خلال 74 مباراة خاضها منذ انضمامه من صفوف ليون.