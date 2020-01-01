لاعب ميلان السابق يغادر فريقه رفضًا لعودة كرة القدم أثناء تفشي كورونا

حارس مرمى ميلان السابق مايكل أجاتزي يقرر مغادرة فريقه كريمونيزي رفضًا لعودة كرة القدم أثناء فيروس كورونا.

قرر اللاعب مايكل أجاتزي حارس مرمى ميلان السابق وكريمونيزي الحالي ترك فريقه بسبب التفشي المخيف لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في بيان أكد من خلاله اللاعب أنه قرر ترك النادي بسبب فشلهم في ضمان صحة نجومهم، مؤكدًا أنه يهتم في المقام الأول بصحة عائلته.

وكانت الحكومة الإيطالية قد سمحت مؤخرًا بعودة تدريبات الفرق، وهو ما أثار ذعر البعض بسبب فيروس كورونا المميت.

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وكتب اللاعب في بيان رسمي: "لقد اتخذت قرارًا مؤلمًا لكنني فكرت فيه للكثير من الوقت، لقد اكتشفت أن محبوبتي كرة القدم قد تراجعت أولويتها نتيجة لما سببه فيروس كورونا".

وأضاف: "لقد أدركت أن أندية كرة القدم بالرغم من كل ما حاولت القيام به لضمان سلامة وأمان نجومها قد فشلوا في ذلك حتى الآن".

وأردف :"كل ذلك يخيفني، وفي السنوات الماضية عندما فكرت في مستقبلي كنت أضع عائلتي كأولوية دائمًا، وسيظل الوضع كذلك".

جدير بالذكر أن أجاتزي كان قد لعب بين 2014 و2016 في صفوف ميلان، وأمضى أهم فترات مسيرته الكروية في صفوف كالياري.