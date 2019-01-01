النتائج المباشرة
الانتقالات

لاعب توتنهام السابق: هازارد أفضل من تشيلسي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
تعرف على تصريحات الدولي الإنجليزي السابق حول هازارد وتشيلسي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جيرمان جيناس، لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، أنّ إيدين هازارد، نجم تشيلسي، يمتلك إمكانيات تفوق طموحات البلوز في الوقت الراهن.

تشيلسي سقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة مساء أمس، الثلاثاء، بهدف نظيف.

وقال جيناس في تصريحات لإذاعة "BBC" البريطانية: "أعتقد أن مسيرة هازارد في تشيلسي باتت قريبة من أن تنتهي. اللاعب فعل كل شيء ممكن ولكن النتائج ليست جيدة".

اختيارات المحررين

وتابع: "تشيلسي فريق كبير ولكن في رأيي اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله للتواجد في نادي أفضل ولا أعتقد أنّه مستمر مع البلوز".

وكانت التقارير الصحفية قد تؤكد اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع هازارد في الصيف المقبل.

الدولي البلجيكي سبق وصرّح أنّ حلمه ارتداء قميص الملكي مما قد يجعله مرشحًا للقدوم لقلعة "سانتياجو برنابيو" في الصيف.

الموضوع التالي:
المدير الرياضي لإشبيلية: التعاقد مع موراتا أمر معقد
الموضوع التالي:
وأخيراً - الكشف عن موعد افتتاح ملعب توتنهام الجديد
الموضوع التالي:
رئيس العين : بيراميدز لم يطلب الشحات واللاعب قدم تضحيات كبيرة لأجل الأهلي
الموضوع التالي:
ماتياس جينتر: كدت أفقد بصري جراء الاصطدام مع بازي
الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يفاضل ما بين نجمي إنتر وروما لتدعيم وسطه
إغلاق