لاعب النصر الجديد يتدرب في انجلترا

لماذا يتدرب مختار علي في انجلترا؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد مختار علي، لاعب النصر الجديد، أنّه يتواجد في انجلترا لاستعادة لياقته قبل الانضمام إلى بطل الدوري السعودي.

النصر وقّع مع مختار علي والذي سبق ولعب لصالح فيتيس أرنهيم الهولندي كما مثّل المنتخب السعودي.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: "لم انقطع أبدًا عن التدريبات بعد الرحيل عن الدوري الهولندي وحاليًا أتواجد مع أحد الأندية الإنجليزية لاستعادة مستواي".

وتابع: "سعيد بانضمامي لأحد أعرق الفرق في السعودية، النصر، وأتشوق للانضمام إلى التدريبات الجماعية وخوض المباريات".

وحقق النصر بطولة الدوري السعودي بعد الوصول إلى 70 نقطة والتفوق على الهلال.

وبحسب التقارير الصحفية فإن النصر سوف يلعب السوبر السعودي الثالث في تاريخه أمام التعاون في يناير المقبل بالرياض.