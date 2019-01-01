تقارير | تحديد موعد ومكان إقامة بطولة السوبر السعودي

متي وأين تُقام بطولة السوبر السعودي؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية عن موعد السوبر السعودي ومكان إقامته والذي سيجمع بين بطل الدوري النصر والفائز بالكأس فريق التعاون.

التعاون وصل للمرة الأولى إلى منصات التتويج بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 2-1 بينما حقق النصر بطولة الدوري في الجولة الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية أنّ بطولة السوبر سوف تُلعب في يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ولن يتم إجرائها في أبو ظبي عكس التقارير السابقة.

وضمن التعاون التواجد في بطولة دوري أبطال آسيا في 2020 بعد تحقيق لقب الكأس مع المدرب بيدرو أيمانويل بعد أنّ نجح في إقصاء الشباب والوحدة والهلال ولم يستقبل سوى هدف واحد بالبطولة.

وكان الفتح بطل أول نسخة من السوبر المحلي في 2013 بعد الفوز على الاتحاد ثم جاء الشباب ليحصل على نسخة 2014 يليه الهلال ثم الأهلي في 2016.

وألغيت بطولة 2017 ثم عاد الهلال ليحقق اللقب في 2018 ويصبح أول فريق يتوج بالسوبر أكثر من مرة.

ولعب النصر هذه البطولة مرتين الأولى في 2014 وخسر أمام الشباب بضربات الترجيح ثم في العام التالي وتعرض للهزيمة من الهلال بهدف نظيف.