لاعب أرسنال السابق: ماني هو الأفضل في ليفربول وليس صلاح

النجم الاسكتلندي تشارلي نيكولاس لاعب فريق أرسنال المعتزل يؤكد على أفضلية السنغالي ساديو ماني على كل من محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو بليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب الاسكتلندي المعتزل تشارلي نيكولاس بالنجم السنغالي ساديو ماني وما يقدمه من مستويات رفقة فريق ليفربول في الفترة الأخيرة.

جاء هذا بتصريحات تليفزيونية أدلى بها نيكولاس وأكد خلالها أن ماني تفوق في الفترة الأخيرة على كل من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

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وقال نيكولاس: "ليفربول خرج بنتيجة عظيمة من مواجهة بايرن ميونخ، بالرغم من ذلك فالفريق ككل لم يقدم مباراة جيدة أبدًا بل كان الأداء سيئًا للغاية".

وأضاف: "بايرن ميونخ كان مريعًا، وليفربول كان أفضل بالقليل، وساديو ماني كان اللاعب الأساسي في ذلك الإنتصار ليس محمد صلاح أو روبرتو فيرمينو".

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ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن التسجيل مع فريق ليفربول في كل البطولات منذ التاسع من شهر فبراير الماضي، وهي أطول فترة غياب عن التهديف له بقميص الريدز.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد وقع في قرعة نظيره بورتو البرتغالي بدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا وسيواجه الفائز من تلك المواجهة من سينتصر في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.