ريال مدريد يسقط نيمار من حساباته

النادي الملكي يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قدوم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد مرة أخرى، سينهي قصة ارتباط نيمار بالانتقال إلى النادي الملكي.

اللاعب البرازيلي المصاب حاليًا كان قد أحرز 48 هدفًا في 53 مباراة للنادي الفرنسي، ومع ذلك ارتبط اسم اللاعب بالعودة لليجا بقميص الغريم التقليدي لناديه القديم برشلونة، الذي رحل عنه في صيف عام 2017.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام ريال مدريد بدفع 300 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات زيدان، ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة فأن عودة زيدان قد تعرقل الصفقة، لعدم رغبة المدرب الفرنسي في جلب اللاعب بهذا المبلغ الضخم.

وكان ريال مدريد قد ارتبط اسمه أيضًا بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي، بمبلغ يقدر بـ 70 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن التعاقد مع زيدان وإقالة سولاري، وذلك بعد رحيل الأول عن منصب المدير الفني للفريق بعد أقل من تسعة أشهر.