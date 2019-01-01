ليفربول يصارع مانشستر يونايتد على ضم رودريجيز

نجم بايرن ميونيخ على رادار قطبي الكرة الإنجليزية في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل نادي ليفربول دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ خاميس رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لما ورد في شبكة توك سبورت.

ويلعب النجم الكولومبي حاليًا في صفوف فريق بايرن ميونيخ في موسمه الثاني على سبيل الإعارة من قبل ريال مدريد.

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ومن المقرر أن يعود رودريجيز لصفوف النادي الملكي بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وبعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد، قد يكون رودريجيز خارج حسابات الميرنجي، وذلك نظرًا لعدم اعتماد زيدان عليه بشكل أساسي في حقبته الأولى.

وكانت إدارة نادي بايرن ميونيخ قد أعلنت عن نيتها للإبقاء على رودريجيز داخل قلعة أليانز أرينا، وفقًا لاهتمام من قبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضم اللاعب أيضًا.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن نادي ليفربول قد دخل أيضًا في دائرة الاهتمام بالظفر بخدمات رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يشار إلى أن رودريجيز ساهم في سبعة أهداف لفريقه في ست عشرة مباراة مع البافاري في الموسم الحالي في البوندسليجا.