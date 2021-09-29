لابورتا يكشف الطريق نحو برشلونة "لا يقهر" في المستقبل!

هل يبدو الحديث منطقيًا؟

شدد رئيس برشلونة جوان لابورتا على أن الاعتماد على أكاديمية لا ماسيا هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاحات في مستقبل النادي الكتالوني، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار بنفس طريقة اللعب التقليدية للبلوجرانا.

وكان برشلونة في آخر عامين قد اعتمد بصورة أساسية على المواهب الشابة مثل أنسو فاتي وبيدري جونزاليس، وهذا الموسم صُعِّد أكثر من شاب متألق مثل خافي ونيكو جونزاليس.

وبالنسبة للابورتا، فإن هذا هو السبيل الوحيد لمستقبل مشرق في برشلونة، فيما أخذ في الإشادة خلال تصريحاته على فاتي وعثمان ديمبيلي وأشار إلى قوة البرسا بمجرد الانتهاء من الإصابات.

ماذا قال لابورتا عن مستقبل برشلونة؟

وفي تصريحات إعلامية، قال لابورتا عن المستقبل "لا ماسيا هي الطريق مع أسلوب اللعب الذي لن يتغير أبدًا لدينا".

كما أضاف "علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام، وبهذا الأسلوب الذي لا يمتلكه أي فريق آخر غيرنا، إذا جعلناه متوافقًا مع التقنيات الرياضية عالية الأداء، فإننا سنصل إلى المستوى الذي نريده".

واختتم في هذا الصدد "الفرق الأخرى تشدد على الاستعداد البدني لكننا سنطبق تقنيات جديدة وسنكون لا نهزم".

ماذا قال لابورتا عن برشلونة هذا الموسم؟

وعند سؤاله عن برشلونة هذا الموسم، أجاب لابورتا "مع تعافي فاتي وديمبيلي وأجويرو، سيكون لدينا فريق أكثر تنافسية".

وواصل "سنحصل أيضًا على مساعدة ودعم الجماهير الذين لم يتوقفوا عن دعمنا في المباريات بأرضنا، إنهم أفضل الجماهير في العالم".

وأتم مثنيًا على فاتي "إنه يمثل الأمل لنا، أحببت كيف عاد للملعب وامتنانه للأطباء والعائلة، إنه أمر رائع أن أرى لاعبًا نجح في ذلك".

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