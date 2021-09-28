كومان : لا يمكن لبرشلونة منافسة كبار أوروبا الآن !

تشاؤم أو واقعية من المدرب الهولندي؟

يؤمن رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة، أن الفريق الكتالوني لا يمكنه كبار أوروبا في الوقت الحالي.

برشلونة يمر بفترة صعبة للغاية، وسط شكوك حول مستقبل كومان، الذي سقط بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني على موعد مع مباراة هامة ضد بنفيكا، غدًا، الأربعاء، في مواجهة ستساهم في تحديد حظوظ الفريق في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

كيف فسر تصريحاته عن إمكانيات برشلونة؟

كومان تحدث بصورة متشائمة عن أوضاع برشلونة مع شبكة "موفيستار" والآن احتاج لتفسير هذه التصريحات في المؤتمر الصحفي للقاء بنفيكا.

وأوضح:"عليك أن تكون واقعيًا، مع التغييرات التي نجريها بالفريق من الصعب مواكبة الفرق المهمة جدًا في أوروبا".

وأما عن علاقته بلابورتا:"لم أر الرئيس هذا الصباح، ولكني متأكد أنني سأقابله بعد ظهر اليوم للحديث عن المباراة".

مواجهة بنفيكا:"نتوقع مباراة صعبة، سيلعبون على أرضهم ويتمتعون بقوة هائلة بملعبهم، لا يمكننا فتح الكثير من المساحات أمامهم، لأن العقلية البرتغالية تعتمد على التحكم في المباراة من خلال الدفاع القوي".

ماذا قال عن فاتي؟

المدرب الهولندي قال عن الجناح الشاب أنسو فاتي:"لقد كان متعبًا جدًا أمس، اليوم تدرب بلا مشاكل، نحاول منحه المزيد من الوقت حتى يعود بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف:"لا يمكنني تحديد عدد الدقائق التي سيلعبها، نحن دائمًا نلعب على الاستحواذ وامتلاك الكرة، ونحتاج لجناح مناسب من أجل هذه المهمة، ونفتقر لنوعيته من الأجنحة".

ماذا عن لوك دي يونج؟

الحديث عاد مرة أخرى عن الصفقة الأخيرة بالميركاتو الشتوي، ليقول كومان:"التعاقد معه كان في اللحظة الأخيرة لتعزيز الهجوم، الأمر يعتمد بصورة كبيرة على اللاعبين المصابين".

وأضاف:"لوك يمنحنا الكثير حتى عودة المصابين، لقد سجل ضد ليفانتي وكان ذلك مهمًا، سيكون مفيدًا لنا لامتلاكه الخبرة في اللعب لسنوات عديدة بين كبار أوروبا".

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