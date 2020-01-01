كيميش: علينا أن نتعامل مع تشيلسي بطريقة مختلفة عن ليفربول

العنصرية لن تنتصر أبدًا..

يؤمن جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ، أن العملاق البافاري ينبغي عليه التعامل بصورة مختلفة مع تشيلسي عن تلك الطريقة التي ظهر بها العام الماضي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

بايرن سيواجه تشيلسي مساء الثلاثاء على ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء المقبل لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، وهو نفس الدور الذي خرج منه النادي الألماني العام الماضي على يد كتيبة يورجن كلوب.

كيميش في المؤتمر الصحفي للمباراة قال "علينا أن نتصرف بشكل مختلف عن الموسم الماضي، في ذلك الوقت نظر الجميع إلى ليفربول أنه المرشح الأوفر حظًا لعبورنا، كُنّا سعداء بعد مباراة الذهاب.".

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"سعادتنا كانت على الرغم من أننا لعبنا بطريقة ليست طريقتنا المعتادة، لقد أضعنا فرصًا أيضًا في ليفربول. أتوقع منا أن تكون المباراة في أيدينا أكثر غدًا."

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كما أضاف متحدثًا عن البلوز هذا الموسم "تشيلسي لديه مزيج بين الشباب والخبرة، لديهم الكثير من المواهب، لم يلعبوا بثبات هذا الموسم ولكن ما يزالوا في المركز الرابع، إذا كنت تتابع إنجلترا فليفربول يحجب كل شي.".

"نهائي 2012؟ لم تكن هذه قضية مطروحة في غرفة خلع الملابس، فنفس اللاعبين الذين خسروا اللقب أتوا به العام التالي، كنت أتابع هذه المباراة من التلفاز، والآن آمل أن نحقق نتيجة إيجابية غدًا."

يذكر أن بايرن ميونخ يعيش حالة من الاستفاقة في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب هانزي فليك، حيث يتصدر ترتيب البوندسليجا ويظهر بصورة إيجابية للغاية عكس ما كان الوضع في ولاية نيكو كوفاش المُقال.

