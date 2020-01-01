فليك: لا نتأثر بنهائي 2012 وكوتينيو يضع ضغوطًا على نفسه

المؤتمر الصحفي قبل مباراة تشيلسي..

أكد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، على أن ذكريات نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 لن تؤثر إطلاقًا على العملاق البافاري أمام تشيلسي، كما أشاد بفرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز مشددًا على صعوبة المواجهة.

ومن المقرر أن يستضيف ستامفورد بريدج قمة من قمم ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي البايرن أمام تشيلسي يوم الثلاثاء في مباراة الذهاب، وقد تحدث فليك عن المباراة في المؤتمر الصحفي مؤكدًا أن هزيمة البافاري في 2012 ليست ذات قيمة الآن.

"لا بد لي من مجاملة فرانك لامبارد، في ملعبهم، يلعب تشيلسي بطريقة تعتمد على الكثير من الضغط، رأيت ذلك في مباراة توتنهام، هذا الفريق سيضعنا تحت الضغط بالتأكيد، علينا أن نلعب بشجاعة وثقة."

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كما أضاف "لا توجد نتيجة مرجوة بعينها، نريد أن نلعب بثقة وشجاعة وثقة إلى الأمام. مباراة 2012؟ لا يهم هذا الأمر على الإطلاق.".

أما عن كون هذه هي المباراة الأولى له في دور خروج المغلوب وهو مدرب لبايرن ميونخ فقال "هناك شيء دائمًا مختلف في بايرن ميونخ، كل مباراة تتكرر، إن الأمر أيضًا يتعلق بصورتي كمدرب، نحن نُعد الفريق جيدًا لمواجهة الخصم.".

"لقد تمكنا من ذلك حتى الآن بشكل جيد بالفعل. ليون جورتيسكا؟ لقد شارك بصورة طبيعية في التدريبات وليس لديه أي مشاكل، هو قادر على المشاركة."

"لامبارد يؤدي بشكل جيد، لقد شكّل فريقًا من المواهب الشابة واللاعبين من ذوي الخبرات، وهو حاليًا في المركز الرابع وبمقدوره أن يصل مرة أخرى لدوري الأبطال."

رومينيجه يُثير الجدل حول مستقبل كوتينيو في بايرن ميونخ

أما عن الفوز الصعب الذي حققه بايرن يوم الجمعة على بادربورن، فقال "عانينا من إيقاف 2 من اللاعبين في قلب الدفاع، مولر كان مصابًا نوعًا ما وأدخرنا كومان خوفًا من الإصابات، كان من المهم لنا أن نفوز فقط، وقد فعلنا ذلك، لعبنا أمام خصم جعل من الضروري علينا المبارزة للحظات الأخيرة.".

وأتم متحدثًا عن فيليبي كوتينيو "دائمًا ما يمنحني الأمل بأدائه في التدريبات، إنه لاعب موهوب ولكنه يضع الكثير من الضغط على نفس، يريد أن يضع بصمته على كل مباراة.".

"ليست كل القرارات صحيحة في الوقت الحالي، سوف نستمر في دعمه، أؤمن بقدراته كثيرًا ليس فقط كلاعب كرة، بل كشخص أيضًا."

يذكر أن بايرن ميونخ قد خرج في الموسم الماضي من دور الـ16 على يد فريق إنجليزي أيضًا، ليفربول، والذي حقق اللقب في نهاية المطاف على حساب توتنهام في واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين.