كيف رد مارتينيلي على إطراء كلوب ووصفه بموهبة القرن؟

الشاب البرازيلي يكشف عن شعوره بعدما وصفه أفضل مدرب في العالم بموهبة القرن

كشف مهاجم آرسنال جابرييل مارتينيلي عن شعوره، بعد وصفه بموهبة القرن من قبل مدرب ليفربول يورجن كلوب، بعد مباراة كأس كاراباو، التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "أنفيلد روود" أكتوبر الماضي.

وعبر المراهق البرازيلي عن نفسه كما ينبغي في مباراة دور الـ16 للبطولة الثالثة في بلاد الضباب، بتوقيعه على هدفين من أصل خمسة أهداف سجلها فريقه، في السهرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 5-5، قبل أن يفوز الريدز بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية.

وعن إطراء أفضل مدرب في العالم من قبل الفيفا، قال مارتينيلي لصحيفة "ماركا" الإسبانية "بالطبع أشعر بالفخر عندما يتحدث عني أحد أفضل المدربين في العالم".

المزيد من الفرق

وأضاف "الآن ينبغي علي أن أبقى حازمًا، مع الحفاظ على تركيزي ومواصلة العمل الجاد لأحقق أهداف أكبر".

أرتيتا متفائل بقدرة بابلو ماري على اللحاق بمباراة نيوكاسل

فيما قال كلوب بعد المباراة "من الصعب جدًا التعامل مع مارتينيلي، هو تقريبًا في نفس عمر فان دي بيرج الذي قدم مباراة رائعة، لكنه موهبة القرن. نتحدث عن مهاجم لا يصدق، ولهذا وجدنا صعوبة في التعامل معه".

وانتقل صاحب الـ18 عامًا إلى معقل المدفعجية الصيف الماضي، قادمًا من إيتوانو في صفقة غير معلومة، لتنفجر موهبته التهديفية بأثر فوري مع الفريق الأول، رغم أنه كان من المتوقع أن يقضي موسمه الأول مع فريق الرديف.

وتمكن الموهوب البرازيلي من تسجل 10 أهداف بقميص آرسنال في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو الأمر الذي لم يفعله أي لاعب شاب من تسعينات القرن الماضي، تحديدًا منذ أن فعلها نيكولاس أنيلكا في موسم 1998-1999.