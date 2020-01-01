أرتيتا متفائل بقدرة بابلو ماري على اللحاق بمباراة نيوكاسل

خطوة بخطوة لا يجب علينا التسرع..

أعرب مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال عن تفاؤله بإمكانية لحاق الوافد الجديد بابلو ماري بمباراة نيوكاسل المقرر لها الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وكان أرسنال قد ضم ماري على سبيل الإعارة من فلامنجو في يناير المنقضي لحل المشكلة الدفاعية، إلى جانب التعاقد مع سيدريك من ساوثامبتون مُعارًا أيضًا.

أرتيتا في حديث للموقع الرسمي للجانرز قال "بابلو جاهز أكثر من سيدريك، لكن علينا الذهاب سويًا معهما خطوة بخطوة. بابلو لاعب جديد وأنا متأكد من تحمسه لإثبات نفسه، علينا إدارة الأمور بحكمة.".

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كما تابع "كُنّا نشكو دائمًا من عدم وجود وقت للتعافي ومن ضغط المباريات، لكن الآن الأمر اختلف بالعطلة. إنها فرصة مميزة للاعبين الجدد حتى يقضوا وقتًا مع اللاعبين الآخرين.".

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"لا يمكن المحافظة على نفس المستوى في ظل ضغط 10 أشهر بدون راحة، هذا مستحيل أن بحاجة إلى بعض الإجازات."

وأتم "اقترحنا إقامة معسكر في دبي ليس فقط للأموال، نحن نعرف أن اللاعبين سيأتون هنا للاسترخاء مع أسرهم أيضًا، هذا ما نحتاجه حاليًا.".

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي.