كومان يعلق على هجوم بيكيه ويكشف موقف جريزمان من الكلاسيكو

مهمة منتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة على كامب نو

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، على أهمية أنطوان جريزمان بالفريق، قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، غداً السبت على ملعب كامب نو.

العديد من التساؤلات أثيرت الفترة الماضية، حول اقتناع كومان بجريزمان، والمركز الذي يلعب به، بعد تألقه مع منتخب فرنسا في عمق الملعب، عكس مشاركته مع برشلونة كجناح.

كومان ظهر في المؤتمر الصحفي للكلاسيكو، للحديث عن مختلف الجوانب الخاصة بفريقه قبل مواجهة الغريم التقليدي.

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وقال الهولندي:"جريزمان لديه الخيارات اللازمة للعب، إنه لاعب مهم ونريد أن يكون كل اللاعبين في أفضل مستوى، الفريق هو أهم شيء، نختار اللاعبين المناسبين للحصول على أفضل نتيجة".

غياب الجمهور عن الكلاسكيو:"كل الفرق تفتقد الجماهير، إنه أمر غريب بعض الشيء، نأمل بعودة هذه الأجواء قريباً، لأن الجمهور يكون بمثابة اللاعب الإضافي بفريقك".

حالة ريال مدريد:"ربما لم يحقق الفريق نتائج جيدة في آخر مباراتين، لكن هذا لا يعني أن معنوياتهم متدنية، لديهم مجموعة تمتلك خبرة كبيرة في الملاعب، ويعرفون كيفية الفوز بهذه المباريات".

وأضاف:"نعلم أنهم لن يتركوا مساحات مثل ما حدث ضد قادش وشاختار، هم أيضاً ينتظرون الأنباء حول جاهزية راموس، سيكون لها تأثيراً كبيراً على المباراة".

أول كلاسيكو له:"أتمنى أن أنام بهدوء بعد هذه المباراة، إنها مختلفة عن أي مواجهة أخرى، هناك دائماً الكثير من الضغط لقوة الفريق المنافس".

تصريحات بيكيه ضد إدارة برشلونة:"جيرارد هنا منذ سنوات ولديه رأيه وأنا أحترمه، إنه شخص ذكي يعرف جيداً ما يقوله في هذا النوع من المقابلات، فهو هنا لفترة أطول مني بسنوات عديدة".

مشاركة جوردي ألبا في الكلاسيكو:"اللاعب لديه الكلمة الأخيرة، فهو يعرف بالضبط مدى جاهزيته، علينا الانتظار لنرى رد فعله بعد تدريب اليوم، بعدها سنتخذ القرار النهائي".

الدفع بالشباب وبالتحديد أنسو فاتي وبيدري:"لا يهمني كثيراً سن اللاعب الذي سيشارك غداً، بقدر الإضافة التي سيقدمها للفريق في هذه المواجهة".

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تجربته كلاعب في الكلاسيكو:"لم يتغير الكثير، الشيء الوحيد سيكون غياب الجمهور، إنهما فريقان كبيران يجب أن يقاتلا دائماً من أجل الفوز رغم كل ما يثار خارج الملعب".

أهمية الفوز لمشروعه:"إنه أمر مهم، إذا فزت يمكنك إظهار الثقة، اللاعبون يستحقون ذلك مقابل العمل الذي يقومون به وطموحهم في النجاح بهذا النطاق الزمني الضيق".

أزمة خفض الرواتب:"لست قلقاً بشأن ذلك، أفهم موقف النادي واللاعبين، عليهم التحدث مع بعضهم، وظيفتي هي الفوز بالمباريات".

يذكر أن برشلونة يلعب الكلاسكيو وهو في المركز التاسع بجدول الليجا بـ7 نقاط، مقابل 11 لصالح ريال سوسييداد المتصدر، و10 لريال مدريد صاحب المركز الثالث.