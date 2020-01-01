العينة إيجابية .. نتيجة تحليل رونالدو تهدده بالغياب أمام برشلونة

مواجهة الفريق الكتالوني ستكون يوم الأربعاء القادم

تزداد الشكوك حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المشاركة مع يوفنتوس أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم، بعد استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وجاء ذلك بعدما تبين إيجابية المسحة الثانية التي أجراها اليوم، الخميس، من أجل تحديد درجة تعافيه من الوباء، وفقاً لما أكده موقع "cmjornal" البرتغالي.

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم سبق أن أعلن إصابة رونالدو بفيروس كورونا يوم الثلاثاء قبل الماضي، ليغيب عن يوفنتوس ضد كروتوني ودينامو كييف.

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رونالدو ظهر أمس، الأربعاء، في مظهر جديد وفي حالة بدنية مميزة، تمهيداً للاستعداد من أجل العودة مرة أخرى للملاعب، قبل تلقيه صدمة العينة الثانية.

المسحة تلعب دوراً كبيراً في موقف رونالدو من اللعب ضد برشلونة الأربعاء القادم، حيث تنص شروط الاتحاد الأوروبي، على ضرورة سلامة اللاعب قبل 7 أيام من المشاركة في أي مباراة.

اللوائح لا تلزم اللاعب بتحول عينته من إيجابية إلى سلبية، ولكنها تشترط عدم وجود أي حمولة فيروسية داخل جسده كافية لنقل الفيروس.

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وأوضحت تقارير صحفية أن رونالدو بحاجة لأن يتم اعتماده جاهزاً للعب، ويجب إرسال الشهادة إلى اللجنة الاستشارية لبروتوكول الاتحاد الأوروبي للفصل في موقفه من اللعب ضد برشلونة.

يذكر أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تكفل بقيادة يوفنتوس للفوز على دينامو كييف بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات للأبطال.