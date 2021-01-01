كومان: عدنا للمنافسة بقوة.. ولكن!

تصريحات رونالد كومان بعد سُداسية فريقه في شباك ريال سوسيداد

أثنى مدرب برشلونة رونالد كومان على مجهود لاعبيه في المباراة التي جمعت بين برشلونة وريال سوسيداد وانتهت لصالح البلاوجرانا بسداسية لهدف.

وقال كومان بعد المباراة: "الهدف الأول سهّل علينا المباراة، لدينا بعض الضعف على المستوى الدفاعي، لدينا ظهيرين رائعين ألبا وديست علينا استغلالهما جيداً".

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وأضاف: "عدنا للمنافسة بقوة على اللقب وهذا امر جيد، سنرى إن كان في امكاننا التتويج بشيء في آخر الموسم، الفريق في أفضل حال، فوز اليوم لا يعني بأن المباريات القادمة ستكون سهلة".

وتابع كومان: "مؤخرًا مع تغيير النهج التكتيكي هناك تحسن كبير واللاعبون يشعرون براحة أكبر، منذ مدة لم ننهزم وهذا أمر جيد والحل الوحيد للإستمرار في المنافسة، لا يجب علينا خسارة نقاط أخرى إن أردنا الاستمرار في المنافسة".

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وعن الاستمرار بالمنافسة ومطاردة المتصدر أتلتيكو مدريد قال المدرب الهولندي: "لست مقتنعًا بأننا لن ننهزم مرة أخرى في الدوري، هناك فرق قوية وكل مباراة لها ظروفها".

وتابع: "تغيير النهج التكتيكي نلعب بشكل جيد وقد تحسنا كثير دفاعياً لكنه يبقى رسم قد يشكل علينا الكثير من الخطر بسبب أننا نندفع كثيراً ونترك مساحات، لقد قد غيّرنا العديد من الأمور، كل الفرق تحتاج لبعض الوقت من أجل أن يتمكن المدرب من إيجاد الطريق الصحيح".

وختم بالقول: " ريال سوسيداد فريق قوي وهو من بين أفضل الأندية التي تلعب الكرة بشكل جيد في الدوري الاسباني".