تحليل برشلونة - ريال سوسيداد | "عشنا وشفنا" كتلونيا تملك أظهرة

الحياة تعود الى فريق كان منذ أشهر معدودة في عداد "البكاء على الأطلال"

إستعاد برشلونة المركز الثاني من ريال مدريد بعد فوز على ريال سوسيداد بسداسية خارج الديار ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني

التشكيلتان:

برشلونة: شتيغن، ديست، مينجويزا، لنجليه، ألبا ، بوسكيتس، دي يونج، بيدري، ديمبيلي، جريزمان، ميسي

ريال سوسيداد: ريميرو، جوروزابيل، زوبيلديا، نورماند، جيفارا، إبانيز، ميرينو، بورتو، أويارازبال، ميركلانز، إيزاك

إعتماد كومان مرة أخرى على 3 مدافعين بمساهمة من فرانكي دي يونج الدفاعية (الى جانب كينجيوزا ولنجليه) حرر الأطراف الأمر الذي أثمر عن هدفي الشوط الأول،

إنتهى الشوط بتقدم برشلونة بهدفين للاشيء من أقدام أنطوان جريزمان وسيرجينيو ديست

ملاحظات الشوط الأول

برشلونة عانى في الصف الساعة الأولى مع ضغط كبير لريال سوسيداد في الثلث الأخير لبرشلونة وكانت النتيجة ستختلف لوا تصديات مارك تري شتيجن، لكن النادي الكتلوني تحسّن في الربع الساعة الأخيرة، مع تحركات سيرجينو ديست وطلب الكرة

إيزاك، مهاجم ريال سوسيداد، الذي كان يُبدي إهتماماً كبيراً به برشلونة، قدّم أوراق إعتماده وكان مصدر خطورة كبير عبر سرعته وتسديداته

الأمر الإيجابي في برشلونة مؤخراً انه خرج من ثوب "الفريق المقروءة تحركاته" وهذا الأمر ظهر في الهدف الأول، حيث توقع مدافعو ريال سوسيداد أن يثمر ألبا لميسي - بفعل العادة - إلا أن الظهير مرر لعثمان ديمبيلي الذي أجاد التحرك في المساحة ما أثمر أسيست لجريزمان

الأطراف مرة أخرى في الهدف الثاني كانت مفتاحاً لفرض التقدم من خلال سيرجينو ديست وتحركه في الساحة المطلوبة وطلب الكرة من ميسي، والأهم أن إنهاء ديست كان جيد وفي الشباك، لن هذه النقطة أيضاً كانت تنقص برشلونة

الآن ناهيكم/ن عن تحرك ديست وأسيست ميسي، يجب التنويه بسرعة بوسكيتس بإتخاذ قرار التمرير لميسي قبل الأسيست:

ملاحظات الشوط الثاني:

استمرت فعالية الأطراف، وبمشهد نادر رأينا ظهير يصنع هدف لظهير آخر في زمن تخلّف فيه برشلونة عن زمن أهمية الأظهرة

صدّق او لا تُصدّق.. الظهير الأيسر يصنع للظهير الأيمن في برشلونة

الظهير الأيمن هدفان، الظهير اليسر أسيست

1- مستوى البا رائع اليوم

2- طلب الكرة من ديست رائع أكثر

3-برشلونة لديه أطراف تعمل — Dina Jarkas (@JarkasDina) March 21, 2021

شهد هذا الشوط إيجابية أخرى متمثلة بهدفين لعثمان ديمبيلي أحدهما الغي بداعي التسلل، الأهم ليس تأثيرهما على النتيجة لن الميباراة كانت محسومة، بل لأنهاما أتيا بالاسلوب عينه والتسديدة عينها مع تنفيذ دقيق على المرمى الأمر الذي كان ينقص اللاعب بالفرنسي.

ليس تسرعاً غن حكمنا على برشلونة نُسخة 2021 بانه فريق حيوي،عاد الى الحياة بعد فترة سوداء.

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