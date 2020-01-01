"كورونا يحرم بايرن ميونخ من هافيرتس وانضمام ساني وشيك"

تصريحات واقعية للغاية..

يُخيم التفاؤل على أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، بأن حقبة جديدة تُعد داخل أليانز آرينا حاليًا من لاعبين شباب على أعلى مستوى سيقودون البافاري لنجاحات مبهرة في المستقبل، غير أن كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، لن يكون أحد المشاركين في ذلك.

هافيرتس هو هدف لأغلب أندية أوروبا الكبيرة بعد التألق اللافت للنظر في باي آرينا على مدار السنوات الماضية، في الوقت الذي لم تفقد إدارة بايرن الأمل في التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي بعد عام كامل من المفاوضات حول الصفقة.

لكن هونيس يؤمن بصعوبة التعاقد مع هافيرتس في ضوء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، والتي تجعل من المستحيل أن تقوم إدارة النادي بدفع 100 مليون يورو في لاعب على الأقل في السوق المقبلة.

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هونيس في تصريحات للصحافة قال "بالتأكيد، نود أن يكون لدينا كاي هافيرتس، لكن في الوقت الحالي لا يعرف أحد ما هو المستقبل الاقتصادي لجميع أندية كرة القدم".

كما أضاف "من منظورٍ رياضي، أود أن أراه بقميص بايرن ميونخ، ولكن حتى اللحظة لا أتخيل إمكانية حدوث ذلك".

وتابع "أعتقد أننا على أعتاب جيل عظيم نسبيًا، عندما أرى أننا نجحنا في تمديد عقد نوير ولدينا كيميش وزوله وليفاندوفسكي ونأمل ألابا وتياجو ألكنتارا، وكذلك آمل ليروي ساني مع كومان وجنابري، إنه فريق شاب قابل للتطور".

وأتم "يمكنني أن أتخيل أنه وإذا سار كل شيء على ما يرام، فإن حقبة جديدة قد بدأت للتو في بايرن ميونخ".

يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر الدوري الألماني بفارق 10 نقاط مؤقتًا عن بوروسيا دورتموند، بينما وضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز ذهابًا في دور الـ16 على تشيلسي بثلاثية نظيفة بستامفورد بريدج.