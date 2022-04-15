كورتوا يقلل من رباعية الكلاسيكو ويؤكد: صلاح ساحر

وصف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد المتألق الهزيمة التي مني بها الفريق الملكي أمام برشلونة 4-0 في الكلاسيكو بأنها "صدفة" مدليًا بالعديد من التصريحات حول العديد من الملفات.

كورتوا قال في تصريحات لموقع "الكابتن": "خسارة الكلاسيكو كانت سيئة للغاية لكننا تخطيناها سريعًا وعلينا ألا نفكر كثيرًا بشأن تلك الهزيمة التي بات واضحًا أنها لم تكن إلا صدفة قياسًا لنتائجنا وأدائنا طيلة الموسم".

صلاح "الساحر"

ووصف كورتوا العودة أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"الحلم الرائع" مؤكدًا أن "قلة من مشجعي كرة القدم حول العالم هم من آمنوا بقدرة ريال مدريد على الفوز، لكننا فعلنا ذلك وكانت تلك الليلة من ليالٍ أخرى عديدة شعرت فيها بالحظ لأنني لاعب في ريال مدريد".

وأفرد جزءًا من تصريحاته للحديث عن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، قائلًا: "محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، يمتلك السحر".

ولدى سؤاله حول إمكانية انتقال صلاح إلى نادٍ خارج ليفربول، وما إن كان سيواجه صعوبة لو فعل ذلك، أكد كورتوا "أن صلاح يمكن أن ينجح في أي من الدوريات الكبرى" مشيرًا إلى أنه هو نفسه "عانى من مشكلات التأقلم عقب الانتقال إلى ريال مدريد من الدوري الإنجليزي".

قطر 2022

وفي السياق ذاته، أشار كورتوا إلى أن اللاعبين لا يهتمون بالألقاب الفردية قياسًا إلى تلك الجماعية، في رده على سؤال حول استحقاق لاعبين مثل صلاح وبنزيما وكورتوا لمقاعد في الألقاب الفردية بشكل أكبر.

وختم حديثه بالإشرة إلى طموحات منتخب بلجيكا في كأس العالم قطر 2022، الذي أكد أنهم "ٍسيقاتلون من أجل الحصول على لقبها" وأن "بلجيكا الآن تملك أحد أفضل الفرق في تاريخها".

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