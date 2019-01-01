كم مرة فاز منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية؟ وما هو تاريخ ثعالب الصحراء في البطولة؟

منتخب الجزائر من أقوى المنتخبات في شمال أفريقيا وفي القارة السمراء، فما هو تاريخ ثعالب الصحراء في كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد جمال

يُشارك منتخب الجزائر ضمن المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستنتلق قريباً على أرض الكنانة، ويرافقه في المجموعة كلً من السنغال، كينيا وتنازانيا، وكثيراً ما يتسائل البعض عن تاريخ المنتخب العريق في البطولة، بالطبع يُعد المنتخب الجزائري من أقوى منتخبات شمال أفريقيا والتي دائماً ما يُشكل عقبة كبيرة في وجه منافسيه في أفريقيا رغم قلة ألقابه في الكان إلا أنه أكتسب شهرة واسعة في القارة لوصوله إلى كأس العالم في 4 مرات خاصة عندما تأهل في نسختين متتاليتين عامي 2010 و2014، واستطاع أن يصل في الآخيرة إلى ثمن النهائي ليصبح ثالث منتخب عربي يتخطى دور المجموعات بعد منتخب المغرب ومنتخب السعودية.

ولكن على مستوى القارة فمحاربو الصحراء لم يحفل تاريخهم بالكثير من الإنجازات، فالخُضر لم يستطع المشاركة في النسخ الأولى من البطولة حيث لم يكن تأسس بعد الاتحادية الجزائرية والتي تأسست في الثالث عشر من أبريل 1958 أي بعد بدأ المسابقة الأفريقية بسنة، ولكن لم تنضم إلى المنافسة بسبب الثورة الجزائرية حينها لتكون أول مشاركة لثعالب الصحراء في كأس الأمم الأفريقية في نسخة 1968 وقد خرجو من الدور الأول وذلك لقلة الخبرة ولكن رغم الخروج فقد وضع المنتخب الجزائري أولى بصماته بعد خروجه المُشرف حيث تمكن من الفوز بمبارة واحدة ضد أوغندا وكان اللاعب حسان لالماس قد سجل ثلاث أهداف في تلك المبارة وكان من بين أفضل الهدافين واللاعبين في الدورة.

ومن حينها استطاع منتخب الجزائر التأهل في 15 نسخة آخرى من كأس الأمم الأفريقية بما فيها نسخة 2019، ورغم سجله المتواضع في ألقاب البطولة إلا أنه دائماً ما قدم محاربو الصحراء أداءاً مميزاً وتركوا بصمتهم بالبطولة، فما هو سجل منتخب الأفناك في البطولة الأفريقية الأكبر؟ وكم عدد الألقاب التي فازوا بها في كأس الأمم الأفريقية؟ هذا ما ستكشفه في الأسطر القادمة من التقرير الخاص بجول Goal النسخة العربية.

كم مرة فاز منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية؟

وصل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين فقط في نسختين فقط، الأولى عام 1980 والتي هُزم حينها على يد المنتخب النيجيري بثلاثية نظيفة على أرض النسور الخُضر، والثانية كانت عام 1990 والتي استضافها على أرضة ليُحرز محاربو الصحراء لقبهم الوحيد بالبطولة الأفريقية الكبرى.

بينما استطاع أن يصل إلى نصف النهائي في 4 نسخ آخرى والتي حقق فيها المركز الثالث عامي 1984 و 1988، بينما احتل المركز الرابع في عامي 1982 و 2010.

تاريخ مشاركات منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية:

السنة الدور النتيجة البلد المستضيف 1968 مرحلة المجموعات - إثيوبيا 1980 النهائي الوصيف نيجيريا 1984 نصف النهائي المركز الثالث ساحل العاج 1986 مرحلة المجموعات - مصر 1988 نصف النهائي المركز الثالث مصر 1990 النهائي البطل الجزائر 1992 مرحلة المجموعات - السنغال 1998 مرحلة المجموعات - بوركينا فاسو 2000 ربع النهائي - نيجيريا وغانا 2002 مرحلة المجموعات - مالي 2004 ربع النهائي - تونس 2010 نصف النهائي المركز الرابع أنجولا 2013 مرحلة المجموعات - جنوب أفريقيا 2015 ربع النهائي - غينيا الاستوائية 2017 مرحلة المجموعات - الجابون

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1980 (ضياع الحلم)

الجزائر 0-3 نيجيريا (ملعب سوريليري بنيجيريا، 22 مارس 1980)

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1980 في نيجيريا، وشارك في هذه البطولة 8 فرق وقد قسمت الفرق إلى مجموعتين يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي، واستطاع حينها أن يتأهل منتخب الجزائر كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بانتصارين على كلً من المغرب (1-0) وغينيا (3-2)، وبتعادل وحيد في أولى مبارياته بالبطولة أمام غانا بنتيجة (0-0).

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ثم استطاع أن يعبر من الدور نصف النهائي بصعوبة حيث واجه المنتخب المصري وأنتهت المباراة حين ذاك بالتعادل الإيجابي (2-2) ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي أرتقت بمحاربو الصحراء لمباراة النهائي بعد انتصارهم بنتيجة (4-2)، وتُشير كل التوقعات لاستطاعة ثعالب الصحراء لإحراز اللقب الأول في تاريخهم، ولكن شائت الظروف واصطدم الخُضر بالمنتخب النيجيري المستضيف للبطولة والذي شكلت جماهيرة عامل نفسي كبير على منتخب الأفناك ليُهزموا على يد النسور الخُضر بثلاثية نظيفة دون رد.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1990 (الثأر للقب الأول)

الجزائر 1-0 نيجيريا (ملعب 5 جويلية 1962، الجزائر، 16-مارس 1990)

شارك منتخب الجزائر في النسخة السابعة عشرمن كأس الأمم الأفريقية عام 1990 بصفة المنُظم والمستضيف للبطولة، وكان من الصعب أن يُفرط محاربو الصحراء في البطولة نظراً للضغط الجماهيري الكبير الذي طالب لاعبي الخُضر بالوصول للقب الأفريقي الأول من نوعه.

استطاع ثعالب الصحراء أن يتصدروا المجموعة الأولى التي نستطيع أن نُطلق عليها فعلياً مجموعة الموت، حيث كانت تضم كلً من المنتخب المصري والمنتخب النيجيري ومنتخب ساحل العاج، واستطاع حينها منتخب الأفناك أن ينتصر في الثلاث مباريات وبنتائج كبيرة حيث فاز في المباراة الأولى على النسور الخُضر بخمسة أهداف مقابل هدف بقيادة رابح ماجر، ومن ثم استكمل سلسلة الانتصارات بثلاثية نظيفة في مباراتهم ضد الفيلة، وفي الآخير انتصروا على منتخب الفراعنة بهدفين دون رد ليتأهلوا بالعلامة الكاملة رفقة المنتخب النيجيري الذي تأهل كوصيف للمجموعة.

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تواجه منتخب الجزائر بمنتخب السنغال في نصف النهائي واستطاع أن ينتصر بهدفين مقابل هدف أحرزهم كلً من جمال عماني وجمال مناد لينطلق كالسهم إلى النهائي الثاني في تاريخهم والتي شائت الصُدف أن تكون أمام نفس المنتخب الذي حرمهم من اللقب الأول عام 1980، فبعد 10 سنوات من ضياع الحلم الأول لحمل لقب كأس الأمم الأفريقية عادوا من جديد ليتواجه كلً من محاربو الصحراء ضد نيجيريا ولكن هذه المرة على أرض الخُضر، واستطاع زملاء رابح ماجر أن يحملوا اللقب الأول للبطولة بعد انتصارهم بهدف وحيد دون رد أحرزه اللاعب شريف وجاني.