ما هي الفرق الجزائرية الأكثر تحقيقًا للبطولات في التاريخ؟

نستعرض معًا في هذا التقرير الفرق الجزائرية الأكثر تحقيقًا للبطولات في تاريخ كرة القدم، سواءً على الصعيد المحلي أو الإفريقي بدوري الأبطال والكونفدرالية

كرة القدم في الجزائر هي اللعبة الشعبية الأولى، الشعب الجزائري متيّم بالساحرة المستديرة إلى درجة لا يمكن وصفها، ولا يوجد ما هو أدل على ذلك من المدرجات الممتلئة دائمًا في كل مباراة مهما كانت أهميتها.

لطالما كانت البطولات الجزائرية المحلية تشهد منافسة استثنائية وممتعة لا يمكن توقعها بأي حال من الأحوال، فيما كان لبعض أندية القمة صولات وجولات على صعيد البطولات القارية، ففرق الجزائر من فرق النخبة في إفريقيا.

بجانب الجماهير العظيمة الموجودة لكافة الأندية، تخرج الجزائر بصورة دورية لاعبين من طراز رفيع، ولعل المحترفين الجزائريين في أكبر دوريات أوروبا ومنهم من بدأوا من الدوري المحلي، لدليل على قوة كرة الخضر.

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في هذا التقرير نجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بتحقيق الأندية للبطولات، فما هي أكثر الأندية تحقيقًا للدوري والكأس المحليين، ومن هم الأكثر نجاحًا على الصعيد الإفريقي؟

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ما هي أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للقب الدوري؟

بدأت بطولة الدوري الجزائري مبكرًا للغاية، تحديدًا في عام 1904 إبان الاحتلال الفرنسي، ولم يسبق لها وأن توقفت سوى من سنة 1958 وحتى جني الاستقلال في 1962.

يُعد فريق شبيبة القبائل هو النادي الأكثر تحقيقًا للقب "الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى" في التاريخ، إذ سبق وأن توِّج هذا الفريق العملاق باللقب في 14 مرة، وحلّ وصيفًا في 10 آخرين.

وفاق سطيف واتحاد الجزائر كلاهما يحل ثانيًا خلف الشبيبة برصيد 8 ألقاب، بيد أن الأول أتى وصيفًا في ثلاث مرات بمقابل أربع للثاني.

آخر الأندية التي تحمل لقب الدوري الجزائري هي فريق شباب بلوزداد، الذي حققه للمرة السادسة في تاريخه بالتتويج بنسخة 2019-20.

أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للقب الدوري الجزائري:

النادي عدد ألقاب الدوري الجزائري شبيبة القبائل 14 وفاق سطيف 8 اتحاد الجزائر 8 مولودية الجزائر 7 شباب بلوزداد 6 مولودية وهران 4

ما هي أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للقب كأس الجزائر؟

بدأت بطولة كأس الجزائر عام 1963، ويُعد وفاق سطيف هو صاحب اللقب الأول لها على الإطلاق بعد التغلب على ترجي مستغانم بهدفين نظيفين في النهائي.

تُعد فرق اتحاد الجزائر و وفاق سطيف ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد هي الأكثر تحقيقًا لهذا اللقب بـ8 ألقاب لكل منهم، ويأتي بعدهم شبيبة القبائل بخمسة ألقاب.

شباب بلوزداد هو آخر الأندية المتوجة لقب كأس الجزائر، بعد التغلب على شبيبة بجاية في النهائي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بهدفين نظيفين.

أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للقب كأس الجزائر:

النادي عدد ألقاب كأس الجزائر اتحاد الجزائر 8 وفاق سطيف 8 شباب بلوزداد 8 مولودية الجزائر 8 شبيبة القبائل 5 مولودية وهران 4

ما هي أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للقب دوري أبطال أفريقيا؟

يُعد فريق مولودية الجزائر هو أول فريق جزائري يصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أنه النادي الأول الذي يُحقق اللقب الإفريقي الغالي في نسخة 1976 على حساب هافيا كوناركي الغيني.

بعد ذلك، حقق شبيبة القبائل لقب نسخة عام 1981، تلاه وفاق سطيف بنسخة 1988، ثم عاد شبيبة القبائل وحقق اللقب مرة أخرى في عام 1990، وبعدها غابت الأندية الجزائرية عن التتويجات الإفريقية لمدة طويلة جدًا.

وفي 2014 استطاع وفاق سطيف أخيرًا أن يُعيد لقب دوري الأبطال إلى الخضراء بتحقيق اللقب على حساب فيتا كلوب الكونغولي، وكان هذا آخر لقب جزائري للبطولة عمومًا.

اتحاد العاصمة كانت له تجربة في النهائي في نسخة 2015 لكنه هُزم من مازيمبي الكونغولي، وقبل ذلك بمدة طويلة وتحديدًا بعام 1989، حقق مولودية وهران الوصافة بعد الخسارة في النهائي على يد الرجاء المغربي.

هكذا، يكون لكل من شبيبة القبائل ووفاق سطيف لقبان لدوري الأبطال، ولقب وحيد لمولودية الجزائر، مع الوصافة مرتين لمولودية وهران واتحاد العاصمة.

أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا لدوري أبطال إفريقيا:

النادي عدد ألقاب دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل 2 وفاق سطيف 2 مولودية الجزائر 1 اتحاد العاصمة وصيف 2015 مولودية وهران وصيف 1989

ما هي أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للقب الكونفدرالية؟

لم يسبق للفرق الجزائرية وأن حققت لقب كأس الكونفدرالية إلا من خلال فريق شبيبة القبائل، الذي هيّمن على اللقب في ثلاث نسخ متتالية من 2000 إلى 2002.

ووصلت الفرق الجزائرية إلى النهائي مرتين بعد ذلك، الأولى لوفاق سطيف في 2009 ولكن الفريق العملاق خسر من الملعب المالي، ثم مولودية بجاية في 2016 وخسر اللقب لمازيمبي الكونغولي.

أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للكونفدرالية:

النادي عدد ألقاب الكونفدرالية شبيبة القبائل 3 وفاق سطيف وصيف 2009 مولودية بجاية وصيف 2016

ما هي أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا لبطولة السوبر الأفريقي؟

انطلقت بطولة السوبر الإفريقي في عام 1993، ولم يحقق لقبها أي فريق جزائري سوى وفاق سطيف في نسخة 2014 بعد التغلب على الأهلي المصري في النهائي بركلات الجزاء.

شبيبة القبائل في نسخة 1996 خسر اللقب لحساب أورلاندو بايرتس، لتقتصر المشاركات الجزائرية في البطولة على هاتين المشاركتين فقط.

أكثر الفرق الجزائرية تحقيقًا للسوبر الإفريقي:

النادي عدد ألقاب السوبر الإفريقي وفاق سطيف 1 شبيبة القبائل وصيف 1996

ما هو ترتيب الفرق الجزائرية الأكثر حصدًا للبطولات؟

وفاق سطيف هو النادي الجزائري الأكثر تحقيقًا للألقاب بشكل عام، بتحقيقه لـ27 لقبًا ما بين محليًا وإفريقيًا.

شبيبة القبائل يأتي في المرتبة الثانية برصيد 25 بطولة، ثم مولودية الجزائر بـ22 لقبًا واتحاد العاصمة بـ17 لقبًا.

أكثر الفرق الجزائرية حصدًا للبطولات: