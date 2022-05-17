كلوب يؤكد على اهتمام ليفربول بالتعاقد مع مبابي .. ولكن!

قبل أيام قليلة على نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22، يخوض ليفربول الإنجليزي معركة مختلفة للغاية مع ريال مدريد الإسباني، تتمثل في محاولة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان دائمًا هدفًا لنادي ريال مدريد، ويبدو بالفعل الأقرب للتعاقد معه.

الاهتمام بالتعاقد مع مبابي ليس مقتصرًا على ريال مدريد، فقد كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن محاولة "الريدز" للتعاقد مع الدولي الفرنسي.

كلوب وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ساوثامبتون، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، تطرق إلى إمكانية تعاقد فريقه مع مبابي.

وقال كلوب: "بالطبع نحن مهتمون بضم مبابي، لسنا عميانًا، نحن نحبه للغاية".

لكن المدرب الألماني قرر إيضاح الأمر بسرعة وقال: "لا يمكننا أن ندخل تلك المعركة، هناك أندية أخرى معنية بالأمر وهذا جيد، إنه لاعب رائع بالفعل".

الصحف الإنجليزية كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع مبابي، وصحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت على سعادة اللاعب باهتمام "الريدز".

لكن على الرغم من سعادة مبابي باهتمام ليفربول، إلا أن قرار الدولي الفرنسي كان واضحًا حسب الصحيفة الإسبانية، إما بالاستمرار في باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد.

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