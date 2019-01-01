كلوب: أوريجي حصل على ما يستحق منذ سنوات

يورجن كلوب يتحدث عن حصول أوريجي على التقدير الذي يستحقه، نظرًا لقدرته على التعافي من الإصابة التي أضرت به

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أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن ديفوك أوريجي قد حصل أخيرًا على ما يستحق في ليفربول.

وكان أوريجي قد جدد عقده مع الريدز حتى العام 2022 بعد تألقه في فترات الحسم خلال الموسم المنصرم.

وتصدر أوريجي المشهد بعدما سجل هدفين في مباراة الريمونتادا أمام برشلونة في نصف دهائي دوري أبطال أوروبا، كما سجل الهدف الثاني في المباراة النهائية للبطولة ذاتها.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب إن أوريجي قد حصل على ما يستحق من تقدير عقب نجاحه في الظهور في هذه الأوقات الحاسمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وأضاف: "لقد عانى ديفوك من الإصابة في 2016، واحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي منها تمامًا"

وتابع: "أوريجي يعمل بقوة منذ 2016 من أجل التعافي وقد نجح في ذلك خلال الموسم الماضي، لقد كان يستحق التقدير وتصدر المشهد بلقطات كتلك كنتاج للعمل الذي قام به"

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يذكر أن ليفربول قد انهى موسمه المنصرم كبطل لدوري أبطال أوروبا ووصيف للدوري الإنجليزي الممتاز.