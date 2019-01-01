ليفربول يحدد موعد عودة صلاح وأليسون وفيرمينو

التاسع والعشرون من يوليو الحالي موعد استعادة ليفربول لصلاح وأليسون وفيرمينو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حدد ليفربول التاسع والعشرين من يوليو الجاري كموعد لعودة محمد صلاح وأليسون بيكر وروبيرتو فيرمنينو إلى الفريق.

وكان ليفربول قد بدأ الفترة التحضيرية بدون عدد من نجومه المشاركين في كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا.

وعلى ذلك، فإن ليفربول سيستعيد الجميع ــ فيما عدا المصابين ــ يوم الإثنين المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

ويأتي على رأس الأسماء المنتظر عودتها إلى صفوف الفريق صلاح وفيرمينو والحارس المتألق أليسون بيكر.

بينما ستتأخر عودة نابي كيتا إلى وقت لاحق بسبب معاناته من إصابة على مستوى الساق.

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يذكر أن ليفربول كان قد أنهى موسمه الماضي كبطل لدوري أبطال أوروبا ووصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز.