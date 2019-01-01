موعد مباراة ليفربول ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
محمد مصطفي
يفتح ملعب موراي فيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونابولي يوم الإثنين 28 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 25 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.
خاض الريدز خمس مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل امام بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-2)، وخسر أخر مباراة له امام الفريق الإسباني إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.
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موعد مباراة ليفربول ضد نابولي والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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ليفربول - نابولي
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استاد موراي فيلد
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الأحد 28 يوليو 2019،
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LFCTV
الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول
سيفتقد ليفربول المدافع ناثانيال كلاين بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى مباراة الريدز امام بوروسيا دورتموند، ويستمر غياب الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعد مشاركتهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019
🚫The only problem is you can't get past him to play it! 😂 #LFC #FIFA20 pic.twitter.com/77QJqyVr31— Liverpool FC (@LFC) July 26, 2019
سيخوض المدرب الألماني المباراة بتشكيلته المعتادة، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، فينالدوم، آدم لالانا، أليكس تشامبرلين، وفي الهجوم سيتواجد الثلاثي ديفوك أوريجي، ريان بروستر، هاري ويلسون.
التشكيل | 4-3-3
سيمون مينيوليه
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ناثانيل كلاين
جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - أليكس تشامبرلين
ديفوك أوريجي - ريان بروستر - هاري ويلسون
الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي
لا يوجد غيابات في صفوف فريق نابولي قبل مواجهة ليفربول الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب كارلو انشيلوتي لخوض هذه المواجهة.
📌 Ventunesimo giorno di allenamento 👉🏻 https://t.co/ZukevNPgNa— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 26, 2019
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Efczx6y0w3
سيدخل المدرب الإيطالي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدخل الثنائي سياستيانو لوبيرتو، لورينز تونيلي، في قلب الدفاع، وسيتواجد في الأمام اركاديوز ميليك وأمين يونس
التشكيل | 4-4-2
اوريستيس كازنيزريس
كيفين مالكويت - سياستيانو لوبيرتو - لورينز تونيلي - فوزي غلام
سيموني فيردي - بيوتر زيلينسكي - فابيان رويز - لورنزو إنسيني
أركاديوز ميليك - أمين يونس