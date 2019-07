موعد مباراة ليفربول ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب موراي فيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونابولي يوم الإثنين 28 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 25 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خاض الريدز خمس مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل امام بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-2)، وخسر أخر مباراة له امام الفريق الإسباني إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

على الجانب الآخر، بدأ نابولي وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، استعدادات الفريق للموسم القادم، وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام بينفينتو، شالكة، سيمبا، وحقق الانتصار في مبارتان فقط وتعادل فى أخر مباراة له امام كريمونيسي بنتيجة (2-2)، أنهى الفريق الإيطالي الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 79 نقطة من خلال مشواره طوال الموسم، جمعهم من 24 فوز و7 تعادلات، وخسر مثلهم.

سيفتقد ليفربول المدافع ناثانيال كلاين بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى مباراة الريدز امام بوروسيا دورتموند، ويستمر غياب الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعد مشاركتهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

