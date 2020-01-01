كلوب: لدينا فرصة للرد أمام تشيلسي وشائعات كورونا سخيفة

أبرز ما قاله كلوب في حديثه مع الصحفيين على هامش قمة تشيلسي

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن فريقه سيخوض مباراة الغد ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بتحضيرات مختلفة تمامًا عما حدث في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار المدرب الألماني إلى أن السقوط المخيب لآمال الجماهير أمام واتفورد بالثلاثة في مباراة السبت الماضي، لن يؤثر على معنويات لاعبيه، عندما يصطدمون بأسود غرب لندن في عقر دارهم "ستامفورد بريدج".

وقال في حديثه الروتيني مع الصحفيين على هامش قمة الغد "لا نريد أن يكرر أحد ما فعلناه في الـ20 سنة القادمة –سلسلة اللا هزيمة في 44 مباراة في البريميرليج-، وأنا سعيد حقًا لهذا النادي الكبير".

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وعن المباراة قال "نأمل أن تسير الأمور على ما يرام. رحيل مدرب الشباب نيل كريتشلي؟ مبروك له ولبلاكبول، إنه شيء رائع لأنه حصل على فرصة رائعة، وعندما أخبرنا بالأمر رحبنا بذلك ليشق طريقه".

وفيما يخص التشكيلة التي سيعتمد عليها في مباراة الغد سواء من عناصر الشباب أو نجوم الصف الأول، قال "سنلعب بالعناصر التي نشعر أنها قادرة على تحقيق الفوز، وسنحسم أمر التشكيل مساء غد وليس الآن أو هنا".

وعاد للحديث عن خسارة واتفورد "لن تكون لها علاقة بمباراة الغد، نحن لا نعرف ما يفعله تشيلسي وهم كذلك، وغياب ميلنر وهيندرسون ليس سبب الهزيمة".

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وأضاف "لم نؤدي بشكل جيد، ارتكبتا 3 أو 4 أخطاء متتالية تؤدي إلى أهداف، تخيل لو لم نخسر في مانشستر سيتي بسبب 11 ملم، ربما لما خسرنا أكثر من 60 مباراة، وهذا أمر لا يصدق أبدًا".

وأكمل "كان ينبغي علينا القيام بعمل أفضل، حدثت أخطاء وما زال لدينا فرصة للرد، الجميع يقاتلون من أجل كل شيء، وكما قلت، ما حدث يوم السبت انتهى، والآن يمكننا التركيز على كرة القدم".

وفي رده على سؤال آخر بشأن تشيلسي "لا يوجد طرف مفضل في المباراة، وإن كان فهو تشيلسي لأنه سيخوض المباراة على ملعبه، ونحن لا نفكر في ضغط أقل لأنها مباراة في الكأس، نحن ليفربول نلعب دائمًا تحت الضغط، ونعرف أن الجميع يتوقع انتصارنا على تشيلسي".

وعن المصابين قال "لا توجد مشاكل جديدة، سيعود ميلنر وجو جوميز، فيما سيستمر غياب باقي المصابين هيندرسون، شاكيري وكيتا"".

وفيما يخص مخاوف الجماهير لإمكانية إلغاء البريميرليج وضياع حلم انتظار الفوز به لمدة 30 عامًا بسبب تفشي كورونا، فقال "لا أصدق أن جماهير ليفربول يفكرون في هذا الأمر، إذا ألغينا الدوري هذا الموسم، فمن سيلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، نحن في قصة جميلة، وجماهير ليفربول لا تصدق هذه السخافات".

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وشدد على ضرورة الفوز، قائلاً "لا نريد خسارة المزيد من المباريات، إنها في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وهي الأكثر أهمية لأنها الوحيدة التي لدينا، ويجب أن نفوز إذا أردنا المضي قدمًا، والفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة، ونفهم أن الأمر لن يكون سهلاً لصعوبة مباريات الفرق الكبيرة".

وختم بالرد على بعض الأسئلة "فرانك لامبارد؟ يقوم بعمل رائع. انتقاد لوفرين؟ في كثير من الأحيان أتحدث في حياتي مع أشخاص يعرفون كرة القدم أكثر مني، وقد واجه جويل ماتيب نفس المشاكل قبل أن ينسى الناس، مستوى تشامبرلين أمام واتفورد؟ لعب بدلاً من هيندرسون، وأخبرني من كان في مستواه الطبيعي يوم السبت؟".