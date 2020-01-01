ليفربول قد يخسر صلاح 4 أشهر الموسم القادم

بسبب ارتباطات اللاعب مع المنتخب المصري

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، خطر غياب نجمه محمد صلاح عن الفريق الموسم القادم، بسبب الارتباطات المختلفة للدولي المصري مع بلاده.

النشاط الكروي في مختلف البلدان حول العالم وقارة أوروبا تعطل بشكل كامل الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وضربه العديد من الأحداث الرياضية.

انتشار الفيروس تسبب في تأجيل بطولة يورو 2020 المقرر إقامتها في الصيف للعام القادم، ونفس الشيء مع دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن هذا التغيير قد يجعل صلاح يغيب عن ليفربول العام القادم لفترة تصل مدتها إلى 4 أشهر.

ويأتي ذلك نظراً للاحتمالات المتزايدة حول إقامة الأولمبياد خلال فترة الربيع من عام 2021، عندما تدخل الفرق في أهم مرحلة من الموسم القادم.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل سيغيب صلاح عن ليفربول في فبراير القادم، بحالة تأهل مصر لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون العام المقبل.

وسيخسر الريدز وقتها العديد من اللاعبين بسبب هذه البطولة، وهم صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وجويل ماتيب، مما يضع المدرب يورجن كلوب في ورطة كبيرة.

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ومن المقرر أن تتسبب هذه الأزمة، في رفض الألماني ذهاب صلاح مع منتخب مصر الأولمبي، حيث يمتلك الصلاحية الكاملة لاتخاذ هذا القرار.

يذكر أن صلاح يعتبر من أهم اللاعبين في ليفربول منذ انتقاله للفريق الإنجليزي، ونجح هذا الموسم في تسجيل 16 هدفاً في 26 مباراة بالبريميرليج.