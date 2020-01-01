برشلونة يقرر تخفيض رواتب لاعبيه دون موافقتهم

لاعبو برشلونة سيخسرون 70% من رواتبهم خلال فترة التوقف.. و30% بشكل دائم

سيقوم نادي برشلونة بتخفيض رواتب لاعبيه بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا حول العالم والذي أدى إلى إيقاف نشاط كرة القدم.

وكانت العديد من الأندية قد اتخذت قرار توفير النفقات، وبعضها من الأندية الصغيرة قد قرر تسريح عدد من الناشئين ومدربي الفئات السنية للسبب ذاته.

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بالنسبة لبرشلونة يدور الحديث في الصحف وحسب المصادر المقربة عن مسألة تخفيض الرواتب واجتماع الرئيس بارتوميو مع قادة الفريق من أجل مناقشة ذلك الأمر.

ولكن الجديد هو أنه حسب سبورت فإن برشلونة قد اتخذ القرار بتخفيض الرواتب دون أن ينتظر موافقة اللاعبين، حتى وإن رفضوا هذا الاقتراح.

وقامت العديد من الأندية المجاورة بذلك وأبرزها إسبانيول، ومن المفترض أن خسائر برشلونة والأندية الكبيرة أكبر في الوقت الراهن بسبب ارتفاع قيمة حقوق البث التلفزيوني، فضلًا عن إغلاق المتاجر والمتاحف.

ووفقًا لحسابات الأندية، سيخسر اللاعبون حوالي 70% من رواتبهم خلال الأسابيع التي يتوقف فيها النشاط، ومع عودة استكمال المسابقات، سيكون التخفيض ما بين 5 إلى 10% من الراتب السنوي للاعب، وقد يصل إلى 20% في بعض الأندية الأخرى.

بالنسبة لبرشلونة فإن النسبة المتفق عليها على ما يبدو ستكون 30% بشكل دائم، وذلك بسبب امتلاك برشلونة لعدد كبير من نجوم الصف الأول وأصحاب الرواتب المرتفعة.

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يذكر أن فيروس كورونا قد تفشى في إسبانيا وأودى بحياة أكثر من 4000 شخص حسب الأرقام الرسمية المعلنة، مما عطل الحياة هناك.