موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بريستون في كأس الرابطة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، والتي ستكون ضد بريستون في ملعب ديبديل

أحمد جمال

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على بريستون ديبديل يوم الثلاثاء القادم 24 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين 2019-20.

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سيدخل السيتيسينز المباراة منتشين بالنتيجة التاريخية التي حققوها في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، والتي أمطروا شباك واتفورد فيها بثمانية أهداف دون رد، ويبدأ بطل الدوري الإنجليزي في النسخة السابقة مشواره في البطولة من هذه الجولة مثله مثل فرق التصنيف الأول، بينما باقي الفرق فقد شاركت في الجولتين السابقتين من أجل التأهل.

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على الجانب الآخر يدخل بريستون المباراة بعدما تخطى برادفورد في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد أن فاز بأربعة أهداف دون رد، ثم استكمل مشواره بانتصار رائع وغير متوقع على هال سيتي عن طريق ركلات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة (2-2).

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بريستون والقنوات الناقلة