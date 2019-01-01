لامبارد بعد هزيمة ليفربول: تشيلسي يتطور والوضع سيختلف قريبًا

هكذا تحدث لامبارد بعد الهزيمة أمام ليفربول

أصر مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، على أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الهزيمة التي مني بها على يد ليفربول بنتيجة 1-2 في قمة "ستامفورد بريدج" في ختام الأسبوع السادس للبريميرليج.

وقال سوبر لامبارد في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزية بعد المباراة "أعتقد أن الفريق أدى بشكل أفضل، لعبنا بحيوية وأظهرنا شخصيتنا وروحنا داخل الملعب، ولهذا صفق لنا الجمهور في النهاية".

وأضاف "الهدف الملغي؟ أعتقد لدينا اثنين، لكن تسلل ماونت كان بفارق ضئيل جدًا، عمومًا ينبغي علينا أن نواصل على ذلك، مع ذلك يبقى من المحزن أن تحتفل ثم تتوقف في نفس اللحظة –إشارة إلى تدخل حكم الفيديو-، لكن هذا من أجل الحصول على قرارات صحيحة".

وبعد تأكيده بشكل واضح وصريح أن فريقه كان يستحق الخروج ولو بنقطة، أشار إلى إيجابيات العقوبة المفروضة على النادي بعدم ضم لاعبين جدد حتى منتصف العام المُقبل، لافتًا إلى نتائجها ستظهر على المستوى البعيد، بعد نضوج لاعبيه الشباب.

⭕️ ليفربول كان قد تمكن من الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بمانشستر سيتي على نظام Scout7 من خارج النادي في عام 2013

◀️ سيتي توصلوا إلى تسوية لحل الأمر والحصول على تعويض مناسب



لكن لـ جوارديولا رأي آخر في هذا الشأن .. تعرفوا عليه من هنا 👇 pic.twitter.com/nNf6uF3g2H — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 22, 2019

وفي هذا الصدد قال "يقولون إن العقوبة سيئة على تشيلسي، وقد تبدو كذلك على المدى القصير، لكن على المدى البعيد سيكون لدينا مشروع، مع لاعبين مثل توموري، ماسون وتامي، ونأمل أن تسير الأمور كما نُخطط لها، لكن مشكلات المدى القصير، أنه قد تتكرر أشياء مثل مباراة اليوم في مناسبات أخرى".