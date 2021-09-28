قمة منتظرة من العيار الثقيل بين إيطاليا والأرجنتين

تعاون مشترك بين الاتحادين الأوروبي والكونميبول

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، توسيع نطاق تعاونهما الحالي عن طريق مباراة دولية من العيار الثقيل.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن مواجهة تجمع بين الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإيطاليا حامل لقب يورو 2020 في يونيو 2022 من العام القادم.

وكشف الثنائي أن هذه الخطوة تعتبر لزيادة التحالف بينهما للمساهمة في تطوير اللعبة بجميع أنحاء العالم.

ماذا قال الاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد قال في بيان عبر موقعه الرسمي:"نعلن بالتعاون مع اتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول، عن توسيع نطاق التحالف بيننا من خلال مباراة بين الفائزين بكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا".

وأضاف:"المباراة ستقام في مكان سيتم تأكيده في يونيو 2022، وسيتم توسيع التعاون أيضًا بشكل خاص يشمل كرة القدم للسيدات وكرة الصالات وكذلك تبادل الحكام وخطط التدريب الفني".

ويغطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، هو لعب ثلاث نسخ من هذه المباراة بين الفائزين القاريين، مع إقامة متب مشترك في لندن لتوسيع كافة المشاريع المقترحة.

كيف تبدو المواجهة بين الأرجنتين وإيطاليا؟

المنتخب الإيطالي حقق الفوز الأوروبي الثاني له على مدار التاريخ بفضل المدرب روبيرتو مانشيني، حيث فاز الفريق في النهائي على إنجلترا بركلات الترجيح.

وعلى الجانب الآخر فازت الأرجنتين بأول لقب كبير لها منذ 28 سنة، بعد الفوز بكوبا أمريكا على حساب البرازيل في النهائي بهدف أنخيل دي ماريا تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني.

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