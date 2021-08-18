"جورجينيو يتفق أن فوزه بالكرة الذهبية على حساب ميسي سيكون فضيحة"

يرى الكثيرون أن جورجينيو يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي بعدما قدمه مع إيطاليا ونادي تشيلسي.

أكد أنطونيو كاسانو نجم منتخب إيطاليا السابق أن مواطنه جورجينيو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي يتفق مع رأيه بأن الفوز بجائزة الكرة الذهبية على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون "فضيحة".

جورجينيو يعد واحدًا من بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي، بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج إيطاليا بلقب يورو 2020، وكذلك فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا.

لكن كاسانو مهاجم روما وريال مدريد السابق زعم أن جورجينيو يوافق على أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب إلى ميسي.

ماذا قال كاسانو عن صراع الكرة الذهبية؟

كاسانو كان يتحدث مع كريستيان فييري أحد المهاجمين التاريخيين لمنتخب إيطاليا عبر قناته على موقع "تويتش" لمقاطع الفيديو، وقال له: "أتذكر عندما قلت إن أي صحفي يمنح صوته إلى جورجينيو في الكرة الذهبية يجب أن يتم سحب ترخيصه؟".

وأضاف: "حسنًا، كنت على البحر مع عائلتي، وعندما جلست اقترب مني شخص وقال لي أنطونيو أنت رائع، استدرت لأرى من يكون، ورأيته يخلع نظارته وقناعه، وكان جورجينيو!".

وأردف: "قلت له، هل يمكنك تصديق الفضيحة إنهم يرغبون في منحك الكرة الذهبية وليس لميسي؟ أجاب بأنه يتفق معي تمامًا، وأن ميسي هو من يجب أن يفوز بها دائمًا".

وتابع كاسانو: "الآن أنا معجب بجورجينيو أكثر، تحدثنا قرابة 90 دقيقة، إنه رجل استثنائي وذكي جدًا، ومتواضع ومهذب".

ماذا قال جورجينيو عن ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية؟

ورغم ادعاء كاسانو بأن جورجينيو اعترف بأنه لا يستحق الجائزة، إلا أن لاعب الوسط أكد بنفسه الشهر الماضي أنه يمكن أن يدخل الترشيحات إذا ما منحه المصوتون الأولوية.

وقال جورجينيو في تصريحات لقناة "SporTV" البرازيلية: "لدينا جميعًا أحلام، ولكن سأكون صادقًا، الجائزة تعتمد على المعايير التي يتم بها اتخاذ القرار".

وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن الموهبة، أنا أعلم أنني لست الأفضل في العالم، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالألقاب، فلن يفوز أحد بأكثر مما فزت به في الموسم الماضي".

وتابع لاعب وسط تشيلسي: "كيف يمكنني مقارنة نفسي بلاعبين أمثال ميسي أو نيمار أو كريستيانو رونالدو؟ لديهم خصائص مختلفة تمامًا عني، لأكن أكرر أن الجائزة تعتمد على المعايير".

متى يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

بعد إلغاء الكرة الذهبية في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ستعود الجائزة إلى الأضواء في عام 2021 حيث سيتم تسليمها في ديسمبر من العام الجاري.

وإلى جانب جورجينيو وميسي، يدخل العديد من اللاعبين دائرة الترشيحات، وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، ونجولو كانتي، وكريستيانو رونالدو، ورميلو لوكاكو، وكيليان مبابي.

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