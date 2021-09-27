نجم برشلونة يستبعد ميسي من تشكيل الأفضل في التاريخ!

لاعب برشلونة الجديد يختار تشكيل رباعي للأفضل في التاريخ دون ليونيل ميسي!

كشف لوك دي يونج لاعب برشلونة الجديد القادم من إشبيلية عن تشكيلته الرباعية الخاصة بأفضل نجوم كرة القدم في العالم.

جاء هذا في حوار مع قناة النادي تحدث خلاله اللاعب عن عدة أمور، كان من ضمنها أفضل تشكيل رباعي في التاريخ.

التشكيل ظهر فيه فان دير سار نجم حراسة مرمى منتخب هولندا ومانشستر يونايتد الذي خسر دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة ومواطن دي يونج.

ودفاعيًا ظهر باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي ومعه في وسط الملعب يوهان كرويف نجم برشلونة الراحل.

أما في الهجوم فوضع البرازيلي رونالدينيو منفردًا دون أي شريك، وهو الذي عانى من مشاكل شخصية عديدة في السنوات القليلة الماضية.

التشكيل غاب عنه أي لاعب لا يزال ناشطًا في الملاعب، وتكون بشكل كامل من الأساطير الذين اعتزلوا كرة القدم أو غادروا عالمنا.

جدير بالذكر أن لوك دي يونج لم يلعب بجوار ليونيل ميسي ولو ليوم واحد، حيث غادر الأرجنتيني برشلونة قبل قدوم الهولندي.

اقرأ أيضًا