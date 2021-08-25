إيطاليا تنضم لإسبانيا وإنجلترا وترفض إرسال لاعبيها للمنتخبات، والفيفا ترد

الأمور تزداد تعقيدًا..

انضمت رابطة الدوري الإيطالي إلى رابطة الدوري الإنجليزي والإسباني في قرارهما بدعم الأندية بعدم السماح للاعبين بالسفر إلى منتخباتهم في التوقف الدولي بسبب فيروس كورونا.

وكانت إنجلترا هي أول الدول التي منعت لاعبي فرقها من الذهاب إلى معسكرات منتخباتهم الموجودة في دول القائمة الحمراء، والضحايا كان نجوم بلاد إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض البلدان الآسيوية.

إسبانيا تلت إنجلترا ودعمت قرار الأندية بمنع اللاعبين، خصوصًا وأن في حالة الذهاب سيتعين عليهم عند العودة البقاء في العزل لمدة عشرة أيام، أي تقريبًا الابتعاد عن 3 أو 4 مباريات.

إيطاليا الآن اتخذت قرارًا مشابهًا، رغم خروج الاتحاد الدولي عبر رئيسه جياني إنفانتينو إلى الإعلام وحثه لجميع الأندية على محاولة دعم الفيفا وإرسال اللاعبين بدلًا من هذا التعنت.

إنفانتينو في رسالته إلى أندية العالم قال "أدعو إلى إظهار التضامن من جانب كل اتحاد عضو، وكل دوري وكل نادٍ، للقيام بما هو عادل ومناسب لكرة القدم العالمية".

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كما أضاف "لقد طلبت ما يلزم من دعم حتى لا يفوت اللاعبون فرصة تمثيل بلادهم في تصفيات كأس العالم والتي تعد من أعلى التكريمات الممكنة للاعب كرة القدم".

"واقترحت أن يتم وضع نظام مشابه للنظام الذي تتبناه الحكومة البريطانية في المراحل النهائية من يورو 2020."

في ختام حديثه، لم يهدد إنفانتينو الأندية والدوريات الرافضة بعقوبات كما كان متوقعًا، بل اكتفى بالمطالبة بالتضامن وإرسال اللاعبين بطريقة دبلوماسية للغاية.

وتنطلق فترة التوقف الدولي بداية من أول سبتمبر القادم، على أن تعود الدوريات إلى الحياة انطلاقًا من يوم 11 من الشهر نفسه.