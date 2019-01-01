فييرا يتهم فابريجاس بالتسبب في رحيله عن أرسنال

الواقعة حدثت خلال مباراة نيس مع موناكو

وجه النجم الفرنسي باتريك فييرا، اللوم على صانع الألعاب الإسباني سيسك فابريجاس، بالرحيل عن صفوف أرسنال.

فابريجاس ظهر للمرة الأولى مع المدفعجية في 2003، وعمره وقتها 16 عاماً، ليصبح في وقت لاحق لاعباً أساسياً بالفريق.

مسؤول في برشلونة: التعاقد مع راشفورد سيكون معقدًا ونراقب ريتشارليسون

فييرا لعب فترة قصيرة مع الإسباني، قبل الرحيل متوجها إلى يوفنتوس عقب نهاية موسم 2004/2005.

مرت السنوات وتواجه الثنائي بالدوري الفرنسي، حيث يلعب فابريجاس مع موناكو، بينما يعمل فييرا مدرباً لنيس.

سيسك قال عن مواجهة زميله السابق:"رأيت فييرا عندما لعبنا أمام نيس، كانت مقابلة لطيفة جدًا حيث رأيته بغرفة الملابس قبل المباراة".

زيدان يقنع بيريز بالتعاقد مع بيانيتش

وأضاف:"كان بصحبة رئيس نيس ونظر إلي وقتها قائلاً له، أنظر هذا الطفل الذي تسبب في رحيلي عن أرسنال".

المباراة كانت بعد أيام قليلة من انتقال فابريجاس لموناكو قادماً من تشيلسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1.