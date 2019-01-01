زيدان يقنع بيريز بالتعاقد مع بيانيتش

ريال مدريد قد يدفع 100 مليون للتعاقد مع بياتيتش

أقنع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، رئيس البلانكوس، فلورنتينو بيريز، بدفع مبلغ 100 مليون يورو لأجل التعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس.

بيانيتش يبحث مسألة تحسين عقده مع البيانكونيري وفي حال فشلت المفاوضات فإن اللاعب قد يرحل مقابل 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ريال مدريد لا يمانع دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع بيانيتش في ظل إمكانية رحيل لوكا مودريتش عن الفريق في الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ النادي الملكي لديه قائمة بعدد من الأسماء المرشح التعاقد معها من يوفتنتوس وعلى رأسهم دوجلاس كوستا وباولو ديبالا ومويس كين بجانب استعادة سامي خضيرة.

عقاب خاص لتحدي "التسعين ثانية" الخاسر، وما المهم في الذي حصل والذي سيحصل؟ 🤡



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الصحيفة أكدت أنّ دفع مبلغ 100 مليون يورو لضم بيانيتش قد يغير قليلًا من سياسة الملكي في سوق الانتقالات المقبلة.

ويحاول ريال مدريد ضم إيدين هازارد من تشيلسي خلال الصيف المقبل والذي قد تصل تكلفته إلى نحو 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ زيدان أتم أول صفقاته بضم إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.