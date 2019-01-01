مسؤول في برشلونة: التعاقد مع راشفورد سيكون معقدًا ونراقب ريتشارليسون

تعرف على موقف برشلونة من ضم راشفورد من مانشستر يونايتد

أكد مصدر داخل برشلونة أنّ التفاوض لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد لن يكون سهلًا مشيرًا إلى أنّ ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون، لاعب جيد.

التقارير الصحفية تؤكد وجود راشفورد ضمن قائمة المرشحين لارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل.

وقال مصدر من برشلونة في تصريحات لشبكة ESPN الأمريكية: "لا يمكن التواصل المباشر مع راشفورد وهو يمتلك عقدًا في مانشستر يونايتد. لا يزال لديه 18 شهرًا في مسرح الأحلام".

وتابع: "نعلم أنّ مانشستر يونايتد يرغب في إقناع اللاعب بتمديد عقده والاستمرار معهم والتعاقد معه لن يكون سهلًا للغاية إنّه أحد جواهر الشياطين الحمر للمستقبل".

برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم لخلافة لويس سواريز ولوكا يوفيتش، لاعب فرانكفورت الألماني، أبرز المرشحين للانضمام للفريق الكتالوني.

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كما أفادت مصادر بمراقبة برشلونة للبرازيلي ريتشارليسون من إيفرتون الإنجليزي.

وحول هذا الأمر، علّق مسؤول البلوجرانا: "إنّه لاعب جيد ونحن معجبون به ولكن هناك أسماء أخرى أفضل نحاول التعاقد معها قبله".

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس في أول صفقات الفريق للصيف المقبل.