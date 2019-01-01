النتائج المباشرة
الانتقالات

مسؤول في برشلونة: التعاقد مع راشفورد سيكون معقدًا ونراقب ريتشارليسون

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على موقف برشلونة من ضم راشفورد من مانشستر يونايتد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد مصدر داخل برشلونة أنّ التفاوض لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد لن يكون سهلًا مشيرًا إلى أنّ ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون، لاعب جيد.

التقارير الصحفية تؤكد وجود راشفورد ضمن قائمة المرشحين لارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل.

وقال مصدر من برشلونة في تصريحات لشبكة ESPN الأمريكية: "لا يمكن التواصل المباشر مع راشفورد وهو يمتلك عقدًا في مانشستر يونايتد. لا يزال لديه 18 شهرًا في مسرح الأحلام".

وتابع: "نعلم أنّ مانشستر يونايتد يرغب في إقناع اللاعب بتمديد عقده والاستمرار معهم والتعاقد معه لن يكون سهلًا للغاية إنّه أحد جواهر الشياطين الحمر للمستقبل".

اختيارات المحررين

برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم لخلافة لويس سواريز ولوكا يوفيتش، لاعب فرانكفورت الألماني، أبرز المرشحين للانضمام للفريق الكتالوني.

كما أفادت مصادر بمراقبة برشلونة للبرازيلي ريتشارليسون من إيفرتون الإنجليزي.

وحول هذا الأمر، علّق مسؤول البلوجرانا: "إنّه لاعب جيد ونحن معجبون به ولكن هناك أسماء أخرى أفضل نحاول التعاقد معها قبله".

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس في أول صفقات الفريق للصيف المقبل.

إغلاق